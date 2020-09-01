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01 Eylül 2020 Salı 18:46:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 18:46:00

Transfer fiyatlandırmasında yeni düzenleme

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Transfer fiyatlandırmasında, ilişkinin, doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların, örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için, en az yüzde 10 ortaklık, oy veya kar payı hakkının olması şartı getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği'nde (Seri no: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, transfer fiyatlandırmasında, ilişkinin, doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların, örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için, en az yüzde 10 ortaklık, oy veya kar payı hakkının olması şartı aranması gerektiği hususunda açıklamalara ve örneklere yer verildi.

Peşin fiyatlandırma anlaşmalarının uygulama süresinin azami 5 yıla çıkartılması ve mevcut bir peşin fiyatlandırma anlaşmasının yenilenmesine ilişkin başvuru süresinin 9 aydan 6 aya indirilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüğünü tam ve zamanında yerine getiren mükelleflere sağlanan vergi ziyaı cezasında yüzde 50 indirim uygulamasına ilişkin açıklamalar yer aldı.

Transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum ve örtülü sermayeye ilişkin formla ilişkili kişi işlemlerine yönelik alınan bilgilere, her bir ilişkili kişi bazında yıllık 30 bin liralık eşik getirildi.

BELGELENDİRMELERDE RAPOR HAZIRLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Aynı Tebliğ ile transfer fiyatlandırması belgelendirmesi konusunda uluslararası gelişmelere ve özellikle OECD’nin bu konudaki rehberine uygun olarak Genel Rapor ve Ülke Bazlı Rapor hazırlama yükümlülüğü getirildi.

Yapılan düzenlemede, çok uluslu işletmeler grubuna bağlı ve bir önceki hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançodaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satışlar tutarının her ikisi de 500 milyon lira ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından hazırlanacak ve sadece istendiğinde ibraz edilecek olan Genel Raporlamaya ilişkin detaylı açıklamalara yer verildi.

Diğer taraftan, çok uluslu şirketler grubunun risk, fonksiyon ve varlık yapısı hakkında bilgi veren Ülke Bazlı Rapor ise toplam konsolide grup geliri 750 milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi tarafından hazırlanacak ve elektronik ortamda İdareye sunulacak.

Ayrıca, ülke bazlı rapor konusunda çok uluslu işletmeler grubu üyeleri tarafından, “ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim formunun” doldurulması ve ilk raporlama dönemi ile ilgili olarak 30 Ekim 2020 tarihine kadar elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilmesi gerekiyor.

Yıllık transfer fiyatlandırması raporu ise önceden olduğu gibi hazırlanmaya devam edilecek ve istendiğinde ibraz edilecek.

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