  • BIST
    1432.93
  • Dolar
    8,6822
  • Euro
    10,5718
  • Altın
    526,9910
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sokak tacizine dur!
Mücevher tanıtacak
Ayrılık yok, iş var!
Herkes koronayı konuşurken yeni virüs tehlikesi kapıda! Adres ise İstanbul
150 yıllık rüya gerçek olmuştu: "Türkiye için kilit nokta"
BTK'dan sevindiren karar... Artık ücretsiz olacak
"Doğanın korunması bir tercih değil bir zorunluluktur"
"Türkiye, bölgede fiyat etkileme gücüne sahip oldu"
En anlamlı günde 10 anlamlı açılış...
TPAO'dan Amasra-1 kuyusu açıklaması...
'S-400'lerle ilgili kararı Türkiye verir'
Dilan'dan La Casa de Papel ruhu
Aşkta büyük konuşmam!
Ordu'dan sonra Kars'a gidiyor!
Kanser tedavisinde her şey yolunda!
Erşan Kuneri heyecanı
Arka Sokaklar dizisinden 15 yıl sonra ayrılık
Payitaht'a veda
Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
İyi proje olursa Burak'la oynarım
Mehmet Ali Erbil: Annemi asla sevemedim
Putin'den flaş açıklama: Oturdukları dalı kesiyorlar
Evde egzersiz yaparken sakatlanmayın
Sınav stresi dişleri kırıyor
05 Haziran 2021 Cumartesi 13:35:00 - Güncelleme:05 Haziran 2021 Cumartesi 13:35:00

TPAO'dan Amasra-1 kuyusu açıklaması... 3 bin 850 metre son derinlikte sondaj yapıldı

ABONE OL

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından (TPAO) yapılan açıklamaya göre, Amasra-1 kuyusunda 3 bin 850 metre son derinlikte sondaj yapıldığı bildirildi.

Fatih sondaj gemisinin 135 milyar metreküp gaz keşfettiği Amasra-1 kuyusunda, 3 bin 850 metre son derinlikte sondaj gerçekleştirildiği bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından (TPAO) yapılan açıklamada, Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük gaz keşfiyle Karadeniz'deki toplam rezervin 540 milyar metreküpe yükseldiği bildirildi.

Fatih'in 1938 metre su derinliğinde ve 3 bin 850 metre son derinlikte sondaj gerçekleştirdiği Amasra-1 kuyusundaki yeni keşif de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'ne dahil edilecek. Proje kapsamında, deniz tabanında doğal gaz üretim sistemleri, Filyos Endüstri Bölgesi'nde bir doğal gaz işleme tesisi ve her iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatları inşa edilecek.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin 2023'te tamamlanması öngörülen ilk fazında, günde 10 milyon metreküp doğal gaz karadaki işleme tesisine ulaştırılacak. Gelecek yıllarda proje kapasitesinin günde 40 milyon metreküpe çıkarılması öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Arama faaliyetlerimiz çerçevesinde ileri teknoloji ve matematiksel modelleme yöntemleri kullanarak sismik veri toplama çalışmaları yürütüyoruz. Bu doğrultuda keşfettiğimiz kaynaklarımızı daha doğru tanımlıyor, yeni keşifler için daha hızlı ve emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : tpao sondaj fatih karadeniz doğal gaz rezerv amasra 1 kuyusu
'Mevlana'da yeniden buluşacaklar

'Mevlana'da yeniden buluşacaklar
Eda'nın hayali üç çocuk

Eda'nın hayali üç çocuk
Oğuzhan ile çok mutluyuz

Oğuzhan ile çok mutluyuz
Özgürlüğü Youtube'da buldu

Özgürlüğü Youtube'da buldu
Düğün yeri bakıyorlar

Düğün yeri bakıyorlar
Babamın yanına albümle çıkacağım

Babamın yanına albümle çıkacağım
Sözleşme bitmişti! Son söz yapımcıda

Sözleşme bitmişti! Son söz yapımcıda
Milli takım için yazdı

Milli takım için yazdı
Üç gün zorlama hapis

Üç gün zorlama hapis

EN ÇOK OKUNAN HABERLER