VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Küresel sıcaklık artışı aynı şekilde sürerse 2100 yılında karadaki buzul kütlesinin yüzde 32'si kayb...
Van'da istihdama katkı sağlayacak tekstil fabrikalarında üretim heyecanı yaşanıyor
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta yüzde 9,2 oldu
2022'de Türkiye'nin arabulucu rolü
Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde 40 yılda toplanan örnekler sergilenecek
Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor
Başkan Erdoğan: Lisedeyken burada vaaz verdim
Bakan Kurum: Vatandaşımızın elini bırakmadık
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terörist yakalandı
Yunan generale tepki: Türkiye boş konuşmaz
Kuşadası açıklarında deprem meydana geldi
'Fiyat sabitleme ve indirim' çağrısı karşılık bulmaya devam ediyor
Bakan Soylu: Bizim derdimiz kayyum atamak değil
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti
5 soruda hac başvurularına ilişkin merak edilenler
Yunanistan'a tepki: Güvendiğiniz dağlara kar yağmadan aklınızı başınıza alın
Türk otomotiv sektörünün AB ülkelerine ihracatı 20 milyar doları aştı
Rekabet Kurumu 2022'de 245 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemini inceledi
Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Fırat, Polonya'nın stratejik önemini vurguladı
Şaşırtan final kararı
Ebru Şallı gelin adayıyla alışverişte
Down sendromlu Eren'e durak sürprizi
‘Garip' şahin iyileşti
06 Ocak 2023 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 12:00:00

TPAO, Sakarya Gaz Sahası'ndaki toplama haznesi "Çepni"nin denize indirildiğini duyurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci üretim merkezinde gaz toplama ve dağıtım haznesi görevi yapacak "Çepni"nin deniz tabanına indirildiğini bildirdi.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, söz konusu ekipmanın deniz tabanına yerleştirilmesine ilişkin görüntülere yer verildi.

Söz konusu paylaşımda, "Enerji bağımsızlığımıza doğru adım adım... Gaz toplama ve dağıtım haznesi ÇEPNİ, Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci üretim merkezinde, deniz tabanına başarıyla yerleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki son güncellemeler ve Çaycuma-1 kuyusundaki 58 milyar metreküplük yeni keşifle, Karadeniz'deki rezerv 710 milyar metreküpe ulaşmıştı.

Etiketler : sakarya gaz sahası tpao doğal gaz enerji çepni
Belgrad'da evlilik teklifi

Belgrad'da evlilik teklifi
Gülse Birsel: Oyuncu değil yazar problemi var

Gülse Birsel: Oyuncu değil yazar problemi var
Business buluşması

Business buluşması
1 milyonluk soruyu açtırdı

1 milyonluk soruyu açtırdı
Kovid-19'a yakalanan eşe özel bakım

Kovid-19'a yakalanan eşe özel bakım
Çıplak ayaklı karlar prensesi

Çıplak ayaklı karlar prensesi
Benden 1 tane daha yok

Benden 1 tane daha yok
Tek kalma enerjisini seviyorum

Tek kalma enerjisini seviyorum
Ebru Şahin'den şaşırtan itiraf

Ebru Şahin'den şaşırtan itiraf

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX