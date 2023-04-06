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06 Nisan 2023 Perşembe 09:43:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 09:43:00

TPAO Çanakkale'de petrol arama ruhsatı aldı

Kaynak: AA

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Çanakkale'de bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Çanakkale il sınırları içerisinde yer alan ve büyüklüğü 42 bin 593 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Etiketler : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Resmi Gazete Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

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