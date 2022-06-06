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06 Haziran 2022 Pazartesi 09:05:00 - Güncelleme:06 Haziran 2022 Pazartesi 09:05:00

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2022 hububat alım detaylarını belirledi

Kaynak: AA

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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce, ülke genelindeki yaklaşık 200 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda hububat alımı yapılacağı bildirildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünden 2022 dönemi hububat alım fiyat ve politikalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

    Türkiye'de hububat hasadına geçen ay başlandığı hatırlatılan açıklamada, ülke genelinde hasadın, bugün itibarıyla arpa, buğday ve kırmızı mercimekte yaklaşık yüzde 5 seviyesinde olduğu kaydedildi.

    TÜİK verilerine göre, bu yıl üretimin buğdayda geçen yıla göre yüzde 10,4 artışla 19,5 milyon ton, arpada ise geçen yıla göre yüzde 48 artışla 8,5 milyon ton olacağının beklendiği ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hububat alım fiyatlarını duyurduğu anımsatıldı.

    Açıklamada, ofisin, üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sisteminin devam edeceği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

    "TMO, Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 200 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda (yaklaşık 190 nokta) alım faaliyeti gösterecek. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr internet adresinde yayımlanmakta olup lisanslı depolara ürün teslim eden üreticiler, bu depolar üzerinden ürününü elektronik ürün senedi (ELÜS) ile TMO'ya satabilecekler. TMO iş yerlerinde pazar günleri hariç haftanın 6 günü alım yapılacak. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak."

    Ürününü lisanslı depolar üzerinden ELÜS olarak TMO'ya satanlara ödemelerin peşin yapılacağının vurgulandığı açıklamada, "Lisanslı depolara ürün teslim edilmesi halinde; yüzde 2 stopaj, yüzde 2 SGK prim kesintisi muafiyeti, ton başına 25 lira nakliye desteği, araç başına 25 lira analiz desteği, depo kira ücreti desteğinin yanında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar sıfır faizli 9 ay vadeli kredi kullanma imkanı bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

    Prim almak isteyenler ürünlerini 1 Eylül'e kadar TMO'ya satmaları gerekiyor

    Açıklamada ayrıca bu yılki buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale alımlarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerin, cins ve kota sınırlaması olmadan bu ürünlerini TMO'ya satabilecekleri belirtildi.

    İşyerleri veya lisanslı depolar üzerinden TMO'ya buğday ve arpa satan üreticilere ton başına buğdayda 1000 lira, arpada ise 500 lira ilave hububat alım primi verileceğinin kaydedildiği açıklamada, üreticilerin bu uygulamadan yararlanmaları için ürünlerini 1 Eylül'e kadar TMO'ya satmaları gerektiğinin altı çizildi.

    Açıklamada, hububat alım priminin, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen ortalama verim ile ÇKS'de kayıtlı alana göre oluşan üretim miktarının 2 katına kadar, TMO'ya satılan buğday ve arpa için verileceği aktarıldı.

    Hububat Alım Primi ödemelerinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl sonbahar hububat ekim döneminde yapılacağına dikkat çekilen açıklamada, şöyle devam edildi:

    "TMO iş yerlerine satılan ürünün borsa tescil ücreti TMO tarafından karşılanacaktır. Boşaltma ücreti alınmayacaktır. Önceki yıllardan farklı olarak geçici alım merkezlerinde hizmet bedeli kesintisi yapılmayacaktır. Ayrıca üreticilerimiz her yıl Bakanlık tarafından verilen fark ödemesi, mazot, gübre ve sertifikalı tohumluk desteklerinden de faydalanacak. Dolayısıyla üreticilerimizin ürünlerini TMO'ya satmaları menfaatlerine olacaktır. TMO, altyapısı uygun olan ticaret borsalarında hububat alımı yapacaktır. Ticaret borsası üzerinden alım yapan iş yerlerinde üreticiler, randevu almak suretiyle hem borsalar üzerinden hem de doğrudan iş yerlerine gelerek ürünlerini TMO'ya satabileceklerdir. Borsa üzerinden lisanslı depoya ürün teslim etmek isteyen üreticilerimiz, randevuya gerek kalmadan ürününü teslim ederek ELÜS yoluyla TMO'ya satabilecektir."

    Açıklamada, sert ekmeklik buğday, makarnalık buğday ve arpa fiyatına kalitesine göre (1. Grup) ton başına 100 lira ilave fiyat verileceği ifade edilerek, bu şekilde sert ekmeklik buğday fiyatının ton başına 6.150 lira, makarnalık buğday fiyatının ton başına 6.600 lira, arpa fiyatının ise ton başına 5.600 lira olacağı belirtildi.

    Öte yandan açıklamada, TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerin, alım noktalarında herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevularını mutlaka almaları ve ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri gerektiği kaydedildi.

    Lisanslı depolara ürün teslim edeceklerin, bankadan ELÜS işlem emrine izin veren yatırım hesabı açmaları ve en yakın Türkiye Ürün İhtisas Borsası'na başvurarak üye olmaları gerektiği belirtilen açıklamada, ürünün, iş yerlerine/lisanslı depolara ürün sahibi tarafından veya vekalet verilerek getirilmesi gerektiği vurgulandı.

    Etiketler : Toprak Mahsulleri Ofisi TMO 2022 dönemi hububat alım
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