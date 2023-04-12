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12 Nisan 2023 Çarşamba 11:32:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 11:32:00

Bakan Kurum duyurdu! TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası

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TOKİ ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik indirim kampanyası başlatıyor. Kampanya kapsamında konut ve iş yeri için peşin ödemelerde yüzde 25, arsa için yüzde 12,5 indirim sağlanacak.

TOKİ yeni indirim kampanyası başlatıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yapılan ve 24 Nisan'da başlatılacak olan yeni bir kampanyayı duyurdu.

Bakan Kurum TOKİ'ye borcu olan vatandaşlara yönelik indirim kampanyasına ilişkin şu bilgileri verdi:

"TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız kalan borçlarını peşin ödemeleri durumunda yüzde 25 indirim imkânından faydalanacak. Arsalarda da yine peşin ödeyen vatandaşlarımıza, yüzde 12.5 indirim imkanı sağlıyoruz."

KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs'a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

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