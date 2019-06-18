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18 Haziran 2019 11:03 | Salı

TOKİ İstanbul kurası ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak?

Ucuz konut sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş TOKİ'den ev sahibi olabilmenin hayalini kuruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mart 2019 tarihinde TOKİ tanıtım töreninde vatandaşlara müjdelenen 50 bin yeni sosyal konut projesinde kura çekimleri bir bir gerçekleştiriliyor. Bir çok ilde düzenlenen kura çekilişlerinin ardından İstanbul'da TOKİ kura çekilişinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Binlerce vatandaş TOKİ İstanbul kurası ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtlarını yoğun olarak araştırıyorlar. TOKİ'nin İstanbul'daki ilk kurası Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. TOKİ İstanbul projeleri kura tarihlerini sizler için derledik...

TOKİ İstanbul kurası ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? soruları ucuz konut sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Yoğun ilgi gören TOKİ projelerinden vatandaşlar ev sahibi olabilmenin hayalini kuruyorlar. Uygun ödeme seçenekleri ve fiyat avantajının sunulduğu TOKİ projelerinde kura heyecanı başladı. 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konuta 318 bin 511 başvuru yapıldı. İstanbulluların merakla beklediği kuralar haziran ayı sonu ve temmuz ayı başında olacak. TOKİ İstanbul projeleri için kura tarihlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler... 

TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN? 
İstanbul’da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. 

Silivri Alipaşa’da yer alan 685 konut için 28 Haziran’da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ İstanbul kura sonuçları ise kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından açıklanacak. TOKİ İstanbul kura sonuçlarına https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ linkinden ulaşabilirsiniz. 

KURA ÇEKİLİŞİ NASIL OLACAK?
“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.  
1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %25’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

4) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

SÖZLEŞMELER NASIL İMZALANCAK?
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.Halk Bankası A.Ş’nin İdaremizce bildirilecek şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

Sözleşme imzalama aşamasında;
1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan İstanbul il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koĢulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.800 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç) Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru Şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

CAYMA HAKKI VAR MI?
Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

KONUTLAR DEVREDİLEBİLİR Mİ?
2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir. 

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir. 

 

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