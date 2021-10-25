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25 Ekim 2021 Pazartesi 11:15:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 11:15:00

TOKİ 5 bin şehit yakını ve gaziyi ev sahibi yapacak

Kaynak: Sabah

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde belirlenen 2022 yılı bütçesine göre; 5 bin şehit yakını ve gazi, faiz desteğiyle ev sahibi olmaya hazırlanıyor. 20 yıllık planda toplamda 6.7 milyon konut yenilenecek. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın imzaladığı 2021 yılı programına göre yeni dönemde vatandaşların taleplerine, ihtiyaçlarına uygun konut ve çevreleri tasarlanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında 1.5 milyon konutun, yirmi yıllık dönemde de 6.7 milyon konutun yenilenmesini hedeflediklerini açıkladı.

Sabah'ta yer alan habere göre; kentsel dönüşüme yönelik sorulara yanıt veren Bakan Kurum, kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlanmasını bütün il ve ilçe belediyelerinden talep edildiğini anımsatarak, "Yaklaşık 1 milyon 400 bin adet birimin yenilenmesine yönelik tasfiye, yakım, yapım faaliyetleri parsel bazında veya etaplar dâhilinde devam ediyor.

Ayrıca afet bilinç düzeyinin artırılması, kentsel dönüşüm uygulamalarına katılım sağlanmasına yönelik duyuru, bilgilendirme faaliyetleri sürdürülüyor. Yeni riskli alanların ilanıyla rezerv yapı alanlarının belirlenmesi sürecinde yapılan bu tespitler dikkate alınıyor.

Risk unsurları üzerinden yapılan araştırma ve tespitlere göre ülkemizde yenilenmesi gereken konut sayısının 6 milyon 700 bin adet olduğu öngörülüyor" dedi. Bakan Kurum, geçen yıl meydana gelen deprem sonrasında Elazığ'a 77 milyon lira, Malatya'ya 5 milyon lira, İzmir'e 15 milyonlar lira kira yardımı yapıldığını ifade etti.

5 BİN ŞEHİT YAKINI VE GAZİYE KONUT

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2022 bütçesine göre, kentsel dönüşüm kapsamında bu yılın sonuna kadar 800 milyon lira, gelecek yıl 900 milyon lira, 2023-2024 döneminde de 2.1 milyar lira kira yardımı yapılacak. Önceki yıl da yapılan kira yardımı miktarı 642 milyon liraya ulaşmıştı.

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan faiz sübvansiyonu bu yıl 36 milyon liraya yaklaşırken, üç yıllık dönemde 155 milyon lirayı bulacak. Şehit yakını ve gazileri konut sahibi yapmak amacıyla TOKİ tarafından faiz desteği sağlanacak. Üç yıllık dönemde 5 bine yakın şehit yakını, gaziye faiz desteği verilecek.

KONUT İÇİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı 2021 yılı programına göre yeni dönemde vatandaşların taleplerine, ihtiyaçlarına uygun konut ve çevreleri tasarlanacak. Konut yapımı yerleşmelerin gelişme eğilimi ve özelliklerine göre yönlendirilecek. Alt gelir gruplarının konut sorununu çözmek amacıyla uygun yapım ve finansman yöntemleri geliştirilecek.

Yaşlı, çocuk ve engellilerin ihtiyaçlarına uygun konutlar inşa edilecek. Yaşlıların karşılaşabileceği düşme ve kazaların asgari düzeye indirilmesi için konut içi ve çevreye yönelik düzenlemeler yapılacak. Yeni inşa edilecek binalarda zemin kaplama malzeme seçiminin ve yaya yürüme yüzeylerinin uygunluğunun sağlanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile mevcut çalışmalara yönelik işbirliği çalışmaları sürdürülecek.

Etiketler : Çevre ve Şehircilik Bakanı murat kurum Başkan Recep Tayyip Erdoğan toki
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