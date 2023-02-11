VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Bölgede görevli arkadaşlarımızdan 4'ü şehit oldu, 45'i hayatını kaybetti"
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve STK başkanları deprem bölgesinde
Hatay'da hasarlı binalardan hırsızlık yapan ve yardım malzemelerine el koyan 42 şüpheli yakalandı
Hatay'da deprem nedeniyle yıkılan evden, ölen kişiye ait kredi kartlarını çalan zanlı tutuklandı
Depremden etkilenen illerde banka işlemlerinde kimlik belirleme uygulamaları düzenlendi
Arnavutluk'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ulusal yas ilan edildi
SunExpress, deprem bölgelerinden 6 binden fazla kişiyi tahliye etti
Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı
O Azerbaycanlı Türkiye'ye gidecek
"Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır"
32 depremzede TSK'nın kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi
Bir çok ülke yardım kampanyalarıyla depremzedelerin yanında
Bangladeşliler, Türkiye'deki depremzedelere yardım için seferber oldu
Türkmenistan, depremzedeler için Türkiye'ye yardım göndermeyi sürdürüyor
70 yaşındaki kadın depremden 122 saat sonra kurtarıldı
Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra bir kadın kurtarıldı
Şimdi yardım sırası bizde
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde artçı deprem
Deniz Baykal yaşamını yitirdi!
''Asrın felaketi''nde yeni görüntüler ortaya çıktı
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 11 Şubat
Gribal enfeksiyonlar kalp ritmini bozabilir
Belirsizlikler deprem korkusunu tetikliyor
Telkin etmek yerine acılar paylaşılmalı
11 Şubat 2023 Cumartesi 11:25:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 11:25:00

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve STK başkanları deprem bölgesinde

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sivil toplum kuruluşu (STK) başkanlarıyla deprem bölgesine ziyaret gerçekleştiriyor.

Edinilen bilgiye göre, Hisarcıklıoğlu'na HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, MEMUR-SEN Başkanı Ali Yalçın, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye KAMU-SEN Başkanı Önder Kahveci, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile oda ve borsa başkanları eşlik ediyor.

Hisarcıklıoğlu, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, acı haberi aldıkları ilk andan itibaren harekete geçtiklerini vurgulayarak, en temel ve acil ihtiyaç malzemelerini bölgeye hızla sevk etmeye devam ettiklerini bildirdi.

Cumhuriyet tarihinin en ağır ve acı felaketlerinden birisiyle karşı karşıya kalındığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu zor günlerden dayanışma ve yardımlaşma ile çıkabiliriz. Türk iş dünyası olarak yapabileceğimiz ne varsa, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Deprem bölgesindeki incelemelerine Osmaniye'den başlayan Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler pek çok noktada incelemelerde bulunacak.

Etiketler : türkiye odalar ve borsalar birliği rifat hisarcıklıoğlu sivil toplum kuruluşu deprem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX