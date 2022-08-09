VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail, havalimanlarından birini Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Batı Şeria'daki Filistinlilere açı...
Ukrayna'dan gelen iki gemide denetim yapıldı
İstanbul için yağışlı hava uyarısı
Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşleriyle buluştu
Şanlıurfa'nın tepsi kebabı coğrafi işaretle tescillendi
TMSF: Hiç kimse kayyımlar hakkında soruşturma açamaz' iddiaları doğru değildir
AB ilaç düzenleyicisi, Pfizer/BioNTech'in varyantlara uyumlu aşısını inceliyor
"Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecine zarar vermenin kimseye faydası yok"
Ermenistan üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiyor
'32. Akbank Caz Festivali' 24 Eylül'de başlayacak
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan transfer açıklaması
Bakan Nebati: Türkiye'nin IMF'den borç aldığına ilişkin açıklamalar gerçek dışıdır
Bakan Dönmez: Abdülhamid Han, Doğu Akdeniz'de arama kuyuları açacak
İngiltere'de 'üçüncü derece sıcaklık' uyarısı yapıldı
Anayasa Mahkemesinden Ali İsmail Korkmaz kararı
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de 100'e yakın terörist kaldı
Tatar, Rum tarafının sıkıştırmanın yolunu açıkladı
Bahçeler QUA Granite'in Vitoria Anthracite ürünü ile yenileniyor
ABD'den kriz çıkaracak itiraf!
Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm ders kitaplarının illere gönderildiğini açıkladı
Abdülhamid Han sefere çıktı! Yeni sondaj rotamız Akdeniz
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Fiyatları düşürün
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Konya'da
Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı olayında yeni gelişme! 9 kişi adliyeye sevk edildi
09 Ağustos 2022 Salı 16:42:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2022 Salı 16:42:00

TMSF: Hiç kimse kayyımlar hakkında soruşturma açamaz' iddiaları doğru değildir

Kaynak: AA

ABONE OL

TMSF, kayyımlar hakkında soruşturma açılamayacağına dair iddiaların doğru olmadığını, konuya ilişkin kanuni düzenlemenin "kayyım temsilcilerinin sorumluluklarının benzer görevleri yapanlar ile eşit hale getirilmesinden" ibaret olduğunu bildirdi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada, kayyımların yargıdan muaf tutulması için özel kanun çıkarıldığı iddialarının doğru olmadığı vurgulandı.

"Hiç kimse kayyımlar hakkında soruşturma açamaz" iddialarının asılsız olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan kanuni düzenleme, zaten kanunda var olan kayyım temsilcilerinin sorumluluklarının, İcra ve İflas Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu'ndaki düzenlemeler çerçevesinde, benzer görevleri yapanlar ile eşit hale getirilmesinden ibarettir. İcra ve İflas Kanunu'nun 5. maddesindeki kaideler, FETÖ ile ilişkili şirketlerde görev yapan kayyım temsilcileri için de geçerli olmuştur. İcra ve iflas dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları, ancak idare aleyhine açılabilir. Devletin, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunan görevlilere rücu hakkı saklıdır. Bu davalara adliye mahkemelerinde bakılır."

"KAYYIM TEMSİLCİLERİNE BENZERSİZ BİR AYRICALIK TANINMAMIŞTIR"

Açıklamada, kanunda yapılan değişiklikle, iddia edildiği gibi kayyım temsilcilerine benzersiz bir ayrıcalık ve sınırsız bir sorumsuzluk tanınmadığı bildirildi.

TMSF tarafından atanan kayyım temsilcilerinin yargıdan muaf tutulmalarının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, kanunun, kayyım temsilcilerinin görevlerini herhangi bir endişe ve tereddüt duymadan yerine getirmeleri için hazırlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin konuyla ilgili 24.12.2020 tarihli kararında bu konuya açıklık getirildiği kaydedilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Kayyım temsilcilerinin kanunla verilmiş görevleri kanuni usul ve esaslara uygun olarak yerine getirmeleri ya da bu kapsamda karar almaları sonucunda hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmaması tabii olmakla birlikte, bu husus hukuku dışlayan keyfi bir yönetim anlamına gelmemektedir. Bu nedenle kayyım temsilcilerinin mutlak bir sorumsuzluğundan bahsedilemeyecek olup kanuni düzenlemenin haksız fiil veya suç teşkil eden eylemleri kapsamadığı aşikardır.

Ayrıca kayyım temsilcilerinin görevlerini yerine getirirken şirketlerin vergi, SGK ve benzeri borçlarından ötürü, şahsen haciz tehdidi ile karşı karşıya kalmamaları için düzenleme getirilmiş olması, kanunun yerinde olduğu hususunu tartışmasız kılmaktadır."

Etiketler : tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyım soruşturma
Sevgiliye Süpermen benzetmesi

Sevgiliye Süpermen benzetmesi
Kovid'i atlattı

Kovid'i atlattı
Konserimize ailecek gidiyoruz

Konserimize ailecek gidiyoruz
Müzik buluşması

Müzik buluşması
En güzel sosyal medya akımı

En güzel sosyal medya akımı
Nil'le Boğaz renklendi

Nil'le Boğaz renklendi
Zengin Kız, Kupa Kızı oldu

Zengin Kız, Kupa Kızı oldu
Baba-oğul keyfi

Baba-oğul keyfi
13 günde 6 kilo verdi

13 günde 6 kilo verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes