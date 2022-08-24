TMO'nun yüksek alım fiyatları tarımsal üretimin artmasına destek olacak

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Başkanı Muhammet Nezif Emek, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından uygulanan tarımsal ürün alım fiyatlarındaki artışlara ilişkin yaptığı açıklamada, son yıllarda küresel iklim değişikliği ve olağanüstü doğa olaylarında yaşanan artış, dünya nüfusunun yükselmesi ve israf gibi nedenlerle tarım ve gıda konusunda farkındalığın arttığını belirtti.

Kovid-19 küresel salgını döneminde yaşananların tarım ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini aktaran Emek, "Sadece bireyler değil hem ülkeler hem de kurum ve kuruluşlar tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunun farkına vardı." ifadelerini kullandı.

Emek, Türkiye'de aynı durumun yaşandığını kaydederek, tarımsal üretimde son birkaç yıla kadar yaşanan işgücü kaybına ve gençlerin tarımdan uzaklaşmasına değindi.

Gençlerin çiftçiliğe yönelmesi, tarımsal üretimin artırılması, ekilmeyen bir metrekare dahi alan bırakılmaması için toplumsal seferberlik gerektiğini belirten Emek, bu alanda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ciddi çaba içerisinde olduğunu bildirdi.

"Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlayacak"

Emek, tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin Kovid-19 ile birlikte daha çok artırıldığını aktararak, TMO'nun tarımsal ürün alım fiyatlarında yapılan artışlara ilişkin şunları kaydetti:

"Bu yıl TMO tarafından ürün alımında 2021'e göre enflasyon oranının üzerinde artışlar yapılarak çiftçilerimize destek olmak ve tarımsal üretimin devamlılığı amaçlanmıştır. Ürün alımında uygulanan artış oranı ton başına buğdayda yüzde 231, arpada yüzde 254,3 olmuştur. Mısırda da yüzleri güldüren bir fiyat açıklanmıştır. Fındıkta yüzde 100, kuru üzümde ise yüzde 107,7 artış sağlanmıştır. TMO'nun alım fiyatlarındaki enflasyonun çok üzerindeki yüksek artışlar, üretimin artmasına destek olacak ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlayacak."

Emek, bu yıl TÜİK'e göre üretim miktarının buğdayda yüzde 10,4 artışla 19,5 milyon ton, arpada yüzde 48 yükselişle 8,5 milyon ton, mısırda yüzde 3,7 artışla 7 milyon ton seviyesinde olmasının beklendiğini bildirdi.

Son dönemde küresel anlamda yaşanan ekonomik sıkıntılar sonrası bütün gelişmiş ülkelerin dahi enflasyonla mücadele ettiğine dikkati çeken Emek, "Tüm ülkeler enflasyonun yanı sıra gıda fiyatlarında yaşanan artış konusunda tedirgin. Ülkemizde de tarım ürünlerinde uygulanan bu destekler üretimi artıracak, arz artışı sağlanacağı için doğal olarak gıda enflasyonunun azalmasına katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.