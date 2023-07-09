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09 Temmuz 2023 Pazar 14:15:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 14:15:00

TMO'nun günlük hububat alım kapasitesi 160 bin tona ulaştı

Kaynak: AA

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TMO Genel Müdürü Güldal, TMO'nun günlük hububat alımında kapasitesinin 160 bin tona ulaştığını belirterek, "Bu ay İç Anadolu Bölgesi'nde de hasadın yoğunlaşmasıyla günlük hububat alım kapasitemizi 220 bin tona yükselteceğiz." dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, buğday hasadında gecikme olmadığını ve yoğunlaşarak devam ettiğini söyledi.

Bu sezon verim artışı olduğuna işaret eden Güldal, verim artışının rekolteye olumlu katkı sağlayacağını anlattı.

Güldal, geçen yıl 510 noktada, bu yıl ise 576 noktada hububat alım faaliyeti yürütüldüğünü belirterek, TMO olarak gelen her ürünü alabileceklerine dikkati çekti. Üreticilerden randevu sistemini kullanarak ürünlerini getirmelerini beklediklerini dile getiren Güldal, planlama yapılabilmesi açısından randevu sisteminin kullanılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Üreticilerden bu sezon 2 milyon tondan fazla ürün alındığı bilgisini paylaşan Güldal, "Ürün alımlarında yer sorunumuz yok. Planlamalarımızı aylar öncesinden yapmıştık. Geldiğimiz noktada TMO'nun günlük hububat alımında kapasitemiz 160 bin tona ulaştı. Bu ay İç Anadolu Bölgesi'nde de hasadın yoğunlaşmasıyla günlük hububat alım kapasitemizi 220 bin tona yükselteceğiz." dedi.

Güldal, ürün alım sürecinde üreticilerin doğru bilgilendirilmesini gerektiğini belirterek, üreticilerin bilgilendirilmesi noktasında il tarım müdürlüklerinin katkısının çok önemli olduğunu söyledi.

ÜRETİCİYE ÖDEMELER 30 GÜN İÇERİSİNDE YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ton başına 7 bin lira hububat alım fiyatı açıkladığını anımsatan Güldal, buna ilave bu yıl tüm üreticilere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından buğdayda 1000 lira, arpada 500 lira ödeneceğini kaydetti.

Güldal, 2022'de sadece ürünlerini TMO'ya satan üreticilere prim desteğinin verildiğini belirterek, bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olduğunu belgeleyen her üreticinin prim desteğinden yararlanabileceğini vurguladı.

Üreticilerin memnun olması için aktif bir politika izlediklerinin altın çizen Güldal, ürünlerini TMO'ya teslim eden üreticilere 30 gün içerisinde ödeme yapılacağını sözlerine ekledi.

Etiketler : toprak mahsulleri ofisi ahmet güldal hububat
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