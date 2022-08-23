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23 Ağustos 2022 Salı 16:31:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 16:31:00

TMO mısır alımlarına ilişkin detayları belirledi

Kaynak: AA

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, ton başına 5 bin 700 lira olarak belirlenen mısır alımlarına ilişkin detayları belirledi.

TMO'nun internet sitesinden paylaşılan duyuruda, ülkede mısır hasadının bu ayın ilk haftasında lokal olarak başladığı ifade edildi.

Açıklamada, ülkede mısır üretiminin geçen yıla göre yüzde 3,7 artışla 7 milyon ton seviyesinde olacağının tahmin edildiği bilgisi verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından TMO'nun mısır alım fiyatının ton başına 5 bin 700 lira olarak duyurulduğu hatırlatılan açıklamada, üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen mazot, gübre ve fark ödemesi desteklerini de almaya devam edecekleri bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacak. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alıma, mısır alımlarında da devam edecek. Randevular internet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alınabileceği gibi TMO iş yerlerinden bizzat müracaat edilerek alınabilecek. TMO iş yerlerinde, pazar günleri hariç haftanın 6 günü alım yapılacak.

Açıklamada, TMO'ya mısır teslim edecek üreticilerin, alım noktalarında herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevularını mutlaka almaları, ürünlerini randevu alınan günde getirmeleri, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaralarıyla alım noktalarına gelmeleri, lisanslı depolara ürün teslim edecek üreticilerin bankadan ELÜS işlem emrine izin veren yatırım hesabı açmaları ve en yakın Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) acentelerine başvurarak (kimlik belgesi, yatırım hesabı ve ikamet adresi bilgileri ile birlikte) TÜRİB'e üye olmaları istendi. Ürünün, iş yerlerine ürün sahibi veya vekalet verdiği kişi tarafından getirilmesi gerektiğinin de altı çizildi.

Etiketler : tmo mısır recep tayyip erdoğan çiftçi
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