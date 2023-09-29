TL, oyuna geri döndü

ABD'nin önemli bankalarından Goldman Sachs'a göre, Türkiye'nin politika faizindeki hızlı normalleşme Türk Lirası'nda (TL) kazancın geri döndüğüne işaret ediyor. Goldman Sachs'ın müşterilerine gönderdiği "Türkiye (Türk Lirası) oyuna geri döndü" başlıklı dengesizliklerin arttığı ve yatırımcı ilgisinin azaldığı Heterodoks politikalarla geçen uzun bir dönemin ardından Türkiye'nin faizde normalleşmeye doğru hızlanan patikasının, politika faizini yüzde 30'a çıkaran bir diğer büyük artışla devam ettiği kaydedildi. Raporda, "Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmesinde, parasal sıkılaştırmanın daha da güçlendirileceği belirtilirken, yerli piyasa katılımcılarının kur korumalı mevduatlardan TL mevduatlara geçişinin teşvik edileceğine odaklanıldı" denildi.

BASKILAR HAFİFLEDİ

Raporda, Türkiye'nin politika faizindeki hızlı normalleşmenin TL'de kazancın geri döndüğüne işaret ettiği belirtildi. Öngörülerin de yer aldığı raporda "Ekonomistlerimizin 12 ay sonrası enflasyon tahminlerine göre, yıl sonunda yüzde 40 ve üzeri politika faizi Türkiye'nin reel faizlerini pozitif bölgeye getirebilir. Önden yüklemeli ve kuvvetli faiz ayarlamalarıyla döviz kurunda kısa vadeli baskılar hafifledi ve bu durum, TL'nin yüksek getirisini sürdürmesini sağlayabilir. Politika faizindeki son artış, mevduat faizlerinin daha fazla artacağına işaret ediyor. Önceki yılların tersine riskler devam etse de son adımlar pozitif reel faiz stratejisini destekliyor. Bu durum, vadeli piyasa fiyatlamalarında (forward) TL getirisinin dövizi yenmesinin mümkün olduğuna işaret ediyor" ifadelir kullanıldı.

DİJİTAL TL ADIMLARI HIZLANACAK

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda 'Dijital TL' için atılacak adımlar masaya yatırıldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Merkez Bankası öncülüğünde çalışmaları yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi'nde gelinen aşama hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kurulumuz, bu alanda yapılan hazırlıkların hızlandırılması hususunda değerlendirme yapmıştır" denildi. Açıklamada "Finansal piyasalarda TL cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve cazip hale getirilmesine dönük çalışmalar değerlendirilmiştir. Yastık altına dönük atılacak adımlar görüşüldü" ifadeleri kullanıldı.

Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

TÜKETİCİ GÜVENİ ARTIŞA GEÇTİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici güven endeksi ağustostaki 5 puanlık düşüşün ardından eylülde yüzde 1.3 artışla 95.4'e çıktı. Geçen aya göre eylülde tüketici güven endeksi yüzde 5.1 yükselişle 71.5, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 0.5 artarak 105,1, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 azalışla 113, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3 artışla 117.7, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1 artışla 88.3 değerini aldı.

OVP HEDEFİ TUTARSA TÜRKİYE GELİR TUZAĞINDAN KURTULACAK

Yaklaşık 1 trilyon dolarlık milli gelirle dünyanın en büyük 20 ekonomisi içinde yer alan Türkiye, Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, 2026'da kişi başına düşen milli gelirinin 14 bin 855 dolar olmasıyla Dünya Bankası'nın kriterlerine göre yüksek gelirli ülkeler grubuna girecek. Türkiye halen 10 bin 655 dolarlık kişi başına gelirle 2005'ten beri "yüksek-orta gelir" kategorisinde buluyor. Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu OVP hedefinin tutması halinde orta gelir tuzağının aşılacağını söyledi.