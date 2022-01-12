Vergi istisnası geliyor

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12 Ocak 2022 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 08:18:00

TL mevduatı dönüşümünde yeni gelişme!

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, TL mevduata dönüşümde kur farkı ve altın kazançlarına kurumlar vergisi istinası getirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirasına dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar vergisi istisnası getirecek.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) düzenlemeleri çerçevesinde Türk lirasına dönüştürmeleri halinde bu suretle açılacak TL mevduat ve katılım hesaplarında en az üç ay vadeli olarak değerlendirebilecek.

Bakanlığın hazırladığı taslak kapsamında, kur değerlemesi sonucu hesaplanan kur farkı kazançları kurumlar vergisinden istisna edilecek.

Vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları da kurumlar vergisinden istisna olacak.

Türk lirasına dönüştürme işleminin 17 Şubat 2022 tarihine kadar yapılması durumunda, 2021 yılı son geçici vergi dönemi için de bu istisnadan yararlanılabilecek.

ALTININ TL'YE DÖNÜŞÜMÜNDEN ELDE EDİLECEK KAZANÇLAR DA DESTEK KAPSAMINDA

Ayrıca kurumlar vergisi mükellefleri, altın cinsi hesaplarındaki varlıkları ile işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirebilecek.

Böylelikle elde edilen Türk lirası varlığının en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirilmesi durumunda, altının Türk lirasına çevrildiği tarihte oluşacak kazançlar ve vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları da kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanlığı VERGİ TL Türk lirası varlığı
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