VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kurum: Toplantılarımızda, 17 kararı müzakere ettik ve onayladık
Bakan Nebati: 2021 için cari açık beklentimiz 16 milyar dolar
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Bakan Soylu: Güvenlik, özgürlük alanını daraltma bahanesi olmamalı
TİSK: Asgari ücret için 3 bin 100 lira önerimiz yok
Gram altın 790 TL'ye dayandı
İçişleri Bakanlığı: 5 terörist teslim oldu
"İBB'ye alınan personellerden 577'sinin terör kaydı var"
MSB: 3 askerimiz şehit oldu
Dünya devinde üretime "çip" arası
Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?
Türkiye'nin TF-X uçağı hem ABD hem Rus teknolojisini bir araya mı getirecek?
Türkiye'den bölgenin geleceği için kritik adım!
Memurlara güzel haber! 3'lü zam geliyor! Zam hesabı değişti
Paris'te göçmenlere kılıçlı saldırı
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ile gönderildi
Toplantı bitti! Asgari ücrette ilk rakamlar geldi
Putin istediğini aldı! Biden'dan 'geri adım' sinyali!
1 PKK'lı terörist teslim oldu
Türk SİHA'ları ile ilgili yeni iddia: Komşuya satılabilir
"Türkiye bizi sömürmek değil, korumak istiyor"
Aselsan'dan milyon dolarlık anlaşma! Yurt dışına satılacak
Rusya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması!
Bakan Soylu fotoğrafla yüzlerine vurdu
09 Aralık 2021 Perşembe 18:09:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 18:09:00

TİSK: Asgari ücret için 3 bin 100 lira önerimiz yok

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücrete ilişkin hiçbir teklif veya rakam dile getirilmediğini belirterek Konfederasyonun asgari ücretin 3 bin 100 lira olarak belirlenmesi yönünde bir önerisinin olmadığını duyurdu.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugünkü toplantısının ardından basında bazı hatalı rakamların yer aldığı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında asgari ücrete ilişkin hiçbir teklif veya rakam dile getirilmemiştir. Toplantıda TÜİK tarafından sağlanan parametreler ve Hacettepe Üniversitesi beslenme kalıbı referanslarına göre asgari geçim tutarına ilişkin hesaplamalar yapılmıştır. Geçtiğimiz yıllarda kullanılan formüller, hesaplamalar, varsayımlar ve yaklaşımlar üzerinden yapılan çalışmada, asgari geçim tutarına ilişkin belli bir bant aralığında sonuçlara ulaşılmış ve komisyon çalışmalarında değerlendirilecek göstergelerden biri olarak değerlendirmeye sunulmuştur. Bu rakamlar kesinlikle herhangi bir tarafın asgari ücret önerisini içermemektedir. Bu kapsamda TİSK'in asgari ücretin 3 bin 100 lira olarak belirlenmesi yönünde bir önerisi olmamıştır."

Açıklamada, toplantının ardından TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un toplantıda herhangi bir rakamsal öneri sunulmadığı yönündeki beyanları anımsatılarak "Asgari ücretli çalışanları enflasyona karşı koruyacak ve tüm tarafların üzerinde anlaşabileceği ortak bir rakam tespit edilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Çalışanlarımızla birlikte büyümeyi benimsemiş bir kuruluş olarak çalışanlarımıza, işletmelerimize ve ülkemize fayda sağlayacak her kararın altına imza atacağımızı bir kez daha vurgulamak isteriz." ifadesine yer verildi.

Etiketler : tisk asgari ücret tespit komisyonu
Ayrılığı Miami'de atlatıyor

Ayrılığı Miami'de atlatıyor
Kıbrıs'ın mavisi Funda'nın yeşili

Kıbrıs'ın mavisi Funda'nın yeşili
Serenay'a özel hayat şartı

Serenay'a özel hayat şartı
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
2022'ye hazır

2022'ye hazır
Gönül Dağı'na dahil oldu

Gönül Dağı'na dahil oldu
Ünlüler geçidi

Ünlüler geçidi
'Aşığım' demediği için pişman

'Aşığım' demediği için pişman
Masum ve Güzel'le dönüyor

Masum ve Güzel'le dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER