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23 Şubat 2023 Perşembe 13:15:00 - Güncelleme:23 Şubat 2023 Perşembe 13:15:00

TİM 4 ilde ilk etapta 1000 konteyner ve prefabrik konut yapacak

Kaynak: AA

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), depremden etkilenenler için Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da toplam 1000 konteyner ve prefabrik konut inşa edecek.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli toplamda 11 ili etkileyen depremlerin hemen ardından yardım seferberliği başlatan TİM, afetzedelerin geçici barınma sorununun çözümü için de kolları sıvadı.

TİM, depremde en büyük yıkımın yaşandığı merkezlerden Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da toplam 1000 tane konteyner ve prefabrik konut inşa edecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin daha önce benzeri görülmeyen büyüklükte bir deprem afetiyle karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

Gültepe, depremin ardından tüm Türkiye'nin eşine az rastlanan bir dayanışma örneği sergilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"61 ihracatçı birliğimizle TİM'in öncülüğünde ve AFAD'ın koordinasyonunda bölge için yardım seferberliği başlattık. İlk aşamada battaniye, kıyafet, ayakkabı, gıda malzemesi, bebek maması başta olmak üzere acil ihtiyaç malzemelerinin sevkiyatını yaptık. Devamında da AFAD'ın güncellediği ihtiyaç listeleri doğrultusunda yardım malzemelerinin sevkiyatına devam ediyoruz. Bugüne kadar afet bölgelerimize yüzlerce TIR dolusu yardım malzemesi gönderdik. Zorlu kış koşullarında depremzedelerin geçici barınma ihtiyacının karşılanması büyük önem taşıyor.

İhracat ailesi olarak bu konuda da sorumluluk üstleniyor ve TİM Konteyner&Prefabrik Konut Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Depremin en çok yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya'da ilk etapta bin tane konteyner ve prefabrik konut inşa edeceğiz. 21 metrekarelik konteyner ile 30 metrekare büyüklüğündeki prefabrik konutları elektrik, temiz su ve atık su altyapısı hazır halde teslim edeceğiz.

İlk etapta yaklaşık 5 bin depremzedenin barınacağı konutların yaşam ünitelerini de TİM olarak karşılayacağız. Zorlu kış koşullarında depremzede için barınmanın hayati önemde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle çok hızlı hareket edeceğiz. İnşallah mart ayının üçüncü haftasından itibaren, yani bir ay sonra konutların teslimine başlayacağız."

"BARINMA SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ NORMALLEŞME İÇİN DE ÖNEM TAŞIYOR"

Geçici barınma sorununa çözüm sağlanmasının bölgede normalleşme için hayati önem taşıdığını belirten Gültepe, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Depremzedelerin normal hayata adaptasyonu için gayret göstermek zorundayız. Fabrika ve işletmeleri aktif hale getirip, yurttaşlarımızın kendi bölgelerinde yeniden çalışma hayatına dönmelerini sağlamalıyız. Bu hem bölgemiz hem de Türkiyemiz için son derece önemli. İnsanımızın hayatını kolaylaştırmak için konteyner ve prefabrik konutları organize sanayi bölgelerinin yanına konumlandırmayı planlıyoruz. İhracat ailesi olarak biz bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de üzerimize düşeni fazlasıyla yapmanın gayreti içinde olacağız. Yüreğimiz depremzedelerimizle birlikte çarpmaya devam edecek."

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