Ticarette dengeleri değiştirecek! Avrupa Birliği'ne en kestirme yol

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün çıkacağı Körfez turu, Türkiye'nin Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile ticari ilişkilerini daha üst seviyeye taşıyacak. Körfez ülkelerinin, Avrupa'yı Türkiye üzerinden Basra Körfezi'ne bağlayacak ve merkezinde Ovaköy Sınır Kapısı'nın olduğu "Kalkınma Yolu Projesi"yle de ilgilendiği öğrenildi.

Körfez'deki ticareti Irak üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Kalkınma Yolu Projesi ile 2 trilyon dolarlık Körfez sermayesi Batı sermayesiyle yeni bir iş birliği kapısı kazanacak. Bu projenin belkemiğini ise Ovaköy Sınır Kapısı oluşturacak.

KÖRFEZ ÜLKELERİ OVAKÖY'E BÜYÜK ÖNEM VERİYOR

Başkan Erdoğan'ın ziyaret edeceği Körfez ülkeleri, Habur Sınır Kapısı'na ek olarak açılması planlanan Ovaköy Sınır Kapısı'na büyük önem veriyor. Türkiye ile Irak, Habur Sınır Kapısı dışında yeni bir gümrüğün hayata geçirilmesi için çalışıyor. Irak'ın Mayıs sonunda projesine başladığı Kalkınma Yolu'nun Türkiye ayağı olması amaçlanan Ovaköy Sınır Kapısı, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'yı da Bağdat üzerinden Basra Körfezi'ne bağlayacak. Proje, Körfez ülkelerinin Batı ülkeleriyle entegrasyonunu da sağlayacak.

AVRUPA'YA EN KESTİRME YOL

Küresel petrol rezervlerinin ve global finans rezervlerinin yüzde 40'ını elinde bulunduran Körfez İşbirliği Konseyi Üyesi Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Uman ve Suudi Arabistan, Batı ülkelerle ticaretlerini Kızıl Deniz üzerinden Süveyş Kanalı üzerinde yapıyor. Uzun deniz yolu nakliyesinin yerini Irak üzerinden Türkiye'ye bağlanarak tamamlamak isteyen Körfez ülkeleri açısından Erdoğan'ın ziyareti bir hayali önemli

KÖRFEZ ÜLKELERİNE 10 SAATTE ULAŞACAK

Irak'ın iki ay önce başlattığı Körfez'i Türkiye'ye bağlayan 17 milyar dolarlık kara yolu ve tren projesi olan Kalkınma Yolu, Basra'da başlayıp Ovaköy Sınır Kapısı'nda sona eriyor. Avrupa'dan Türkiye'ye gelen ürünlerin Irak'tan Körfez ülkelerine sadece 10 saatte ulaştıracak olan proje, ülkenin güney kıyısına yeni yapılan Büyük Faw Limanı'nı bin 200 kilometrelik kara yolu ve tren hattıyla Türkiye'ye bağlayacak.

TİCARET HACMİ BÜYÜYECEK

27 Mayıs'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Irak, İran, Türkiye ve Suriye'nin de içinde bulunduğu 10 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla başlattığı proje, Körfez ülkeleriyle Batı ülkelerini buluşturmakla kalmayacak, Türkiye'nin ticaret hacminin de büyümesine katkı sağlayacak. Ovaköy Sınır Kapısı ve devamındaki ticaret güzergahının açılmasıyla Türkiye-Irak ilişkilerinin ekonomik, siyasi, kültürel alanlarda pozitif etkilenecek. Ankara'nın yıllardır hayata geçirilmesi için yoğun bir enerji harcadığı proje, Başkan Erdoğan ve Irak'ın eski Başbakanı Mustafa el-Kazımi arasında 2020 yılındaki görüşmede de gündeme gelmişti. Görüşmede iki lider de Habur Sınır Kapısı'na alternatif olarak açılacak ikinci bir sınır kapısının dahi bu potansiyeli karşılamakta yetersiz kalacağı fikrinde birleşmişti.

İSLAM ÜLKELERİNİN İHRACATTAKİ PAYI % 30'A ÇIKACAK

Bölgede ulaşım ve ticaretin dengelerini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'ne Türkiye büyük destek verirken, İslam dünyası ile ticareti artırmanın da hesaplarını yapıyor. Bugün Başkan Tayyip Erdoğan'ın 200 iş insanı ile çıkarma yapacağı Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra ticarette İslam ülkeleri ile payı artırmanın yolları da aranıyor. İlk hedef ise Türkiye'nin 5 yıllık planları arasında 400 milyar dolarlık ihracat hedefinin yüzde 30'unun İslam ülkeleri ile yapılması hedefi bulunuyor. Bu hedef doğrultusunda gerçekleştirilecek körfez turu büyük öneme sahip. Türkiye'nin geçen yıl yaptığı 254 milyar dolarlık ihracatın yüzde 26'sı 76 milyar dolar ile İslam ülkelerine yapıldı. Bu kapsamda 2028 yılı için belirlenen 400 milyar dolarlık ihracat hedefinde İslam ülkelerinin payı yüzde 4 artırılarak yüzde 30'a çıkarılacak.

ÜÇ GÜNLÜK ZİYARET BUGÜN BAŞLIYOR

Başkan Erdoğan, üç gün sürecek tur kapsamında, 3 ülkeyi ziyaret edecek. Ziyaretlerin ana gündem maddesi ise ekonomik ilişkiler olacak. Cumhurbaşkanı'nın ilk durağı Suudi Arabistan olacak. Erdoğan burada Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'la görüşecek, Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'na katılacak. Ardından, Katar'a geçecek Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüşecek. Cumhurbaşkanı, Doha'da yapılacak Katar-Türkiye İş Forumu'na katılacak. Erdoğan'ın son durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri olacak.