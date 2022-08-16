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16 Ağustos 2022 Salı 16:30:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 16:30:00

Ticaret Bakanlığından Deterjan Pazarı firmasına yönelik "nitelikli dolandırıcılık" tespiti

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanlığı müfettişleri, uzun süredir kamuoyu gündemini meşgul eden SK Deterjan Pazarı Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sözleşme imzaladığı kişilere ödeme yapmadığını, "piramit satış sistemleri benzeri" bir faaliyette bulunduğunu belirledi.

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kurdukları fabrika aracılığıyla kimyevi içerikli ürünler üreterek bunları Deterjanpazarı.com adlı internet sitesi üzerinden pazarlayan SK Deterjan Pazarı Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin vatandaşlarla sözleşme imzaladığı saptandı.

Şirketin, imzaladıkları sözleşmeler uyarınca "Banyo Temizlik Yapım Seti" adı altında birkaç malzemeyi depozito bedeli (150 lira) karşılığı kişilere vereceği ve ortaya çıkan ürünü belli bir süre sonra teslim alacağı, yapılan ürün başına da 10 lira ödeyeceği (her bir koliden 40 banyo topu yapılabildiği) ayrıca ürünün yapım işinin bitiminde alınan depozitonun kişilere iade edileceği vaadiyle para topladığı görüldü.

Buna karşın kuruluşun internet sitesi, sosyal medya ve tanıdıklarının tavsiyesi üzerine şirketten "Banyo Temizlik Yapım Seti"ni koli başına 150 lira depozito ödeyerek teslim alan kişilere bu setin içindeki malzemeleri talimatlarda belirtilen kurallara uyarak üretmeleri ve "banyo topu" denilen ürünü şirkete belirtilen sürede teslim etmelerine rağmen sözleşmede belirtilen bedelin ve depozitonun ödenmediği, aynı durumda birçok kişinin de bulunduğu, şirket yetkililerine ise ulaşılamadığı bildirildi.

"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Bu itibarla SK Deterjan Pazarı Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ nezdinde Ticaret Bakanlığı müfettişlerince inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu, bu yıl yaklaşık 10 bin kişi ile "Banyo Topu İş Kolisi Sözleşmesi" imzalandığı ve yaklaşık 8 bin kişiye 100 milyon liranın üzerinde ödeme yapılması gerekirken sözleşme süreleri dolmasına ve tüm şartları yerine getirmelerine rağmen herhangi ödemede bulunulmadığı belirlendi. Bu nedenle SK Deterjan Pazarı Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin "piramit satış sistemleri benzeri" bir faaliyette bulunduğu ve söz konusu faaliyetin Türk Ceza Kanunu'nun 158'inci maddesi kapsamında (nitelikli dolandırıcılık) değerlendirildiği sonuçlarına varıldı.

Etiketler : ticaret bakanlığı dolandırıcılık deterjan pazarı
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