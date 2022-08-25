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25 Ağustos 2022 Perşembe 10:52:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 10:52:00

Ticaret Bakanlığı ikinci el otomobil satışına ilişkin denetim detaylarını açıkladı

Kaynak: AA

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İkinci el araç satışlarına ilişkin düzenleme kapsamında noterler ile ilan siteleri üzerinden ve doğrudan iş yerlerinde denetimler yapılacak.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, 16 Ağustos'ta Bakanlıkça yapılan ikinci el araç satışına ilişkin düzenlemenin uygulama esaslarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı ancak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşuluyla yapılabilecek. Bu şart sağlanmadan doğrudan veya dolaylı olarak 1 Temmuz 2023'e kadar pazarlama ve satışta bulunulamayacak.

Bu kuralın tek istisnasını, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına 16 Ağustos 2022'den önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının bu kişiler tarafından 15 Eylül 2022'ye kadar pazarlanması ve bir defaya mahsus satışı oluşturuyor.

Kayıtlı bir işletmesinin veya yetki belgesinin bulunup bulunmadığına veya esas iştigal konusuna bakılmaksızın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsayan düzenlemenin uygulanmasını temin etmek üzere 15 Eylül 2022'den itibaren Ticaret Bakanlığınca denetimlere ağırlık verilecek ve tespit edilen aykırılıklar için idari para cezası uygulanacak.

Yetki belgesi olsun ya da olmasın ticari faaliyet kapsamında otomobil ve arazi taşıtı satışı yapan herkesin, her bir satıştan en fazla 3 gün önce ekspertiz raporu alma ve bu raporu noter satışı sırasında notere ibraz etme yükümlülüğü bulunacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler hakkında Ticaret Bakanlığınca idari para cezası kesilecek.

Satış sözleşmesinde taşıtın kilometre bilgisine yer verilmesi zorunlu

Noterlerin, satış sırasında ekspertiz raporundaki kilometre bilgisine satış sözleşmesinde yer verme, satış sırasında notere ekspertiz raporu ibraz edilmemesi durumunda ise alıcı ve satıcının taşıtın kilometre bilgisine ilişkin beyanına yer verme yükümlülüğü olacak.

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanan protokol kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen tüm ikinci el motorlu kara taşıtı satış verileri Bakanlığa günlük olarak aktarılıyor. Bu kapsamda, taşıt satış verileri Bakanlıkça takip ve kontrol edilebiliyor ve düzenlemelere aykırı uygulamaların tespiti mümkün hale geliyor. 15 Eylül 2022'den itibaren noterlerde satışı yapılan tüm taşıtların ilk tescil tarihleri de Bakanlık ile paylaşılacak ve ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay geçmeden satışı yapılan taşıtların tespiti mümkün hale gelecek.

Denetimlere ağırlık verilecek

Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeyen otomobil ve arazi taşıtlarının ticari faaliyet kapsamında pazarlanması da yasaklandığından, geçiş süreci için son tarih olan 15 Eylül 2022'den itibaren ilan siteleri üzerinden verilen otomobil ve arazi taşıtı ilanları da takip edilecek ve tespit edilen aykırılıklar cezalandırılacak.

15 Eylül 2022'den sonra 81 ilde ticaret il müdürlükleri aracılığıyla iş yeri denetimleri yapılarak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden pazarlaması yapılan (iş yerlerinde satışa sunulan) otomobil ve arazi taşıtları tespit edilecek ve bu faaliyetler için de ceza uygulanacak.

Etiketler : Ticaret Bakanlığı 15 Eylül 2022 Türkiye Noterler Birliği
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