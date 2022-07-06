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06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:00:00

Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Yüzde 70 destek verilecek!

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Bakanlık, dış ticaret taşımalarında yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için düğmeye bastı. İhracatçıların uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla ulaşmalarını temin etmek amacıyla dağıtım ağı kurmak isteyen firmalara yüzde 70 destek verileceği duyuruldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından, Rusya, Bulgaristan, Romanya ve Güney Avrupa'da dış ticaret taşımalarında kara yolu geçişlerinde yaşanan sorunların ortadan kaldırılması ve kara yolu geçişlerini devre dışı bırakacak alternatif güzergâhların oluşturulması amacıyla lojistik dağıtım ağlarının ivedilikle kurulması gerektiği yönünde ihracatçı firmalara çağrı yapıldı.

CEP DEPOLAR KURULACAK

Bakanlık, desteklenecek lojistik dağıtım ağı ve 'cep depoların' kurulacağı bölgeleri, Karadeniz'de Burgaz ve Köstence, Doğu Karadeniz'de Tuapse ve İtalya'daki Trieste limanı olarak belirledi.

2 YIL YÜZDE 70, DİĞER YILLAT YÜZDE 50 DESTEKLENECEK

Bu bölgelerde en az 5 bin metrekare depo alanı veya ilgili ülke plakalı en az 50 ticari araca sahip Türkiye'de yerleşik lojistik şirketlerinin giderleri yüzde 70 desteklenecek. Bu destek 60 milyon liraya kadar çıkabilecek. Bu şirketlerin reklam tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yüzde 50 ve dağıtım ağı başına yıllık en fazla 3 milyon liraya kadar desteklenecek. Bu şirketlerde yurt dışında istihdam edilen nitelikleri bakanlıkça belirlenen aynı anda en fazla 10 kişinin brüt ücretlerine ilk 2 yıl yüzde 70 diğer yıllar yüzde 50 destek verilecek.

Etiketler : ticaret bakanlığı destek dış ticaret
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