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05 Nisan 2024 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 12:00:00

Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanlığının yılın ikinci çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 18,4 puan artarak 123,3'e yükselirken ithalat beklenti endeksi 10,1 puan azalışla 104,5'e geriledi.

Bakanlık, yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, ihracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 18,4 puan arttı. Yılın ilk çeyreğinde 104,9 olan endeks, ikinci çeyrekte 123,3 seviyesine çıktı.

Endeks geçen yılın aynı dönemine göre 18 puan artış gösterdi.

Söz konusu endeksi gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi ve şu anda kayıtlı sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler artış yönünde etkiledi.

İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ

Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 10,1 puan azalarak 104,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 2,2 puan yükseldi.

İthalat beklenti endeksini, gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler azalış yönünde etkiledi.

"İHRACATIMIZDA ÖNEMLİ PAYA SAHİP OLAN FİRMALARIN İHRACATTAKİ ARTIŞ BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından Bakanlığının bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'nin sonuçlandığını belirten Bolat, ihracat beklenti endeksinin 18,4 puan arttığını, ithalat beklenti endeksinin de 10,1 puan azaldığını bildirdi.

Anket sonuçlarının önemine işaret eden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu da demek oluyor ki ihracatımızda önemli paya sahip olan firmaların ihracattaki artış beklentileri güçlendi. Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimizle dış ticaretimizin daha da gelişmesi için ihracatçılarımızın yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz."

Etiketler : ticaret bakanlığı dış ticaret beklenti anketi ekonomi
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