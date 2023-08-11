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Ticaret Bakanlığı, bazı uluslararası gözetim şirketlerini süreli olarak faaliyetten menetti
11 Ağustos 2023 Cuma 09:45:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 09:45:00

Ticaret Bakanlığı, bazı uluslararası gözetim şirketlerini süreli olarak faaliyetten menetti

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanlığı, bazı uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyetlerinden süreli menedilmesini kararlaştırdı.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen Artımet Uluslararası Gözetim Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti. ile Çetpa Liman Hizmetleri Taşımacılık Pazarlama İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 6 ay faaliyetten menedildi.

Ayrıca, Promaster Sörvey Gözetim ve Danışmanlık Ltd. Şti'nin 3 ay, Artımet Kontrol Laboratuvar Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti'nin de 1 ay faaliyetlerinden meni kararı alındı.

Söz konusu tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Etiketler : ticaret bakanlığı gözetim şirketleri resmi gazete
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