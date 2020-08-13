Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu! Libya ile önemli anlaşma

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Libya ile ilişkilerimiz açısından çok önemli bir belgeye imza attık

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Planlama Bakanı Taher Jehaimi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye ile Libya arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimiz açısından çok önemli bir belgeye imza atmış bulunuyoruz." dedi.

Bakan Pekcan şunları söyledi:

Pekcan, İmzalanan belge, firmalarımız ve Libyalı işveren idareleri arasındaki görüşmelerin çözüm üretecek biçimde sonuçlanmasında kılavuz olacak. İmza altına alınan kılavuz metinle firmalar ve Libya işveren idare görüşmelerinin sonuçlanması adına engel kalmadığını değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.