  • BIST
    1534.9
  • Dolar
    7,1376
  • Euro
    8,5630
  • Altın
    410,3960
İstanbul
6 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ticaret Bakanı Pekcan: Her zaman iş insanımızın ve esnafımızın yanındayız
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 462 bini geçti
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform paketiyle ilgili açıklamasını olumlu...
ABD'de tarım dışı verimlilikte 1981'den bu yana en büyük düşüş
Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı, seri üretime geçti
Başkan Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
"Üniversitelerimiz birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır"
Sincar harekatı terör örgütünü panikletti
Bu mezarın yönü görenleri şaşırtıyor
Pandemide metabolizmayı durduran hatalar
Kovid endişesi kanserde erken tanıyı önlüyor
Akıllı ilaç sağ kalım oranını 3 kat artırıyor
Kışın altıncı hastalık riskine dikkat
İşte günlük burç yorumları
Spor aşkına her gün yollarda
Atların kar üstünde yarış hazırlığı
Dünyaya açılacak imza
Türkiye'nin başarısı DSÖ'nün dergisinde baş yazı oldu
Maske yanlış yerde!
Şafak Sezer'in pandemi projesi yolda
Öykü Gürman yeni yılın ilk konserini online verecek
Aşk bitti film geldi
Aylin Çoşkun: Sağlık durumum iyi
Türkiye nüfusu açıklandı
04 Şubat 2021 Perşembe 19:20:00 - Güncelleme:04 Şubat 2021 Perşembe 19:21:00

Ticaret Bakanı Pekcan: Her zaman iş insanımızın ve esnafımızın yanındayız

Kaynak: AA

ABONE OL

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Pandemi sürecinde iş dünyamız da esnafımız da vatandaşımız da tüm dünya gibi etkilendi. Bakanlık olarak her zaman iş insanımızın ve esnafımızın yanındayız." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, beraberinde Vali Münir Karaloğlu, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (DESOB) ziyaret etti.

Burada DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, esnaf ve sanatkarla görüşen Pekcan, yaptığı konuşmada, kadim kent Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diyarbakır'daki iş dünyası, esnaf ve sanatkarların sıkıntılarını tekrar değerlendirme fırsatı bulduklarını belirten Pekcan, tüm dünyanın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini vurguladı.

"Bu süreci yönetmek için el birliğiyle çalışıyoruz"

Pekcan, Türkiye'nin sağlık altyapısıyla sağlık alanında dünyanın çok gelişmiş ülkelerinin birçoğunu dahi geride bıraktığını, ekonomik alanda da birçok ülkeden çok daha iyi durumda olduğunu belirtti.

"Pandemi sürecinde iş dünyamız da esnafımız da vatandaşımız da tüm dünya gibi etkilendi. Bakanlık olarak her zaman iş insanımızın ve esnafımızın yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güç ile onun liderliğinde bu süreci yönetmek için el birliğiyle çalışıyoruz." diyen Pekcan, pandemiye bağlı yeniden destek mekanizmalarının, ertelemelerin gözden geçirilebileceğini kaydetti.

Aşıyı Türkiye'nin etkili bir şekilde kullanmaya başladığını ifade eden Pekcan, "Bütün temennimiz pandeminin en kısa zamanda sona ermesi ve iş yaşantımıza, normal yaşantımıza, normal sürece dönebilmemiz." diye konuştu.

Pekcan, gelir kaybı ve kira desteğinden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler için başvuru süresini 31 Mart'a kadar uzattıklarını hatırlattı.

Diyarbakır'da geçen sene iki kez dış ticaret eğitim semineri verdiklerini, son 2 senede kente 3 milyon 700 bin lira ihracat desteği sağladıklarını dile getiren Pekcan, her türlü desteği ve eğitimi vermeye hazır olduklarını ancak Diyarbakır'ın da ihracatı biraz daha kente yaraşır ölçülere çıkarması gerektiğine inandığını söyledi.

Sanal ticaret akademilerinin bulunduğunu, girişimcilik, iç ticaret, dış ticaret, e-ticaret eğitimleri verdiklerini anlatan Pekcan, esnafa yönelik de e-ticaret ve ihracat eğitim desteği sunduklarını belirtti.

Pekcan, "İnşallah Diyarbakır'daki iş insanımızın, esnafımızın hem ticaret hem de ihracat alanında daha sağlam ve emin adımlarla güçlerine güç katmaları için Bakanlık olarak tüm desteklerimizle yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Vali Karaloğlu da Diyarbakır'da esnaf ve sanatkarlara sağlanan desteklerle ilgili bilgi verdi.

Bakan Pekcan, Diyarbakır'daki temasları kapsamında esnafı ziyaret etti, sorun ve talepleri dinledi.

Etiketler : Ruhsar Pekcan Diyarbakır e-ticaret Kira
Yavuz Bingöl: Cumhurbaşkanı sözde değil milletin sözündedir, kör olanın gözündedir

Yavuz Bingöl: Cumhurbaşkanı sözde değil milletin sözündedir, kör olanın gözündedir
Sete Hande sürprizi

Sete Hande sürprizi
Ümit Erdim'in mutluluğunun sırrı hanımcılık

Ümit Erdim'in mutluluğunun sırrı hanımcılık
Ece Erken'den Uludağ pozu

Ece Erken'den Uludağ pozu
Aynur Aydın'dan Sahiden'e yeni yorum

Aynur Aydın'dan Sahiden'e yeni yorum
İnce kaş tuzağına düşmüş

İnce kaş tuzağına düşmüş
Demet Akalın: Şükran Ovalı yemeğe davet etti

Demet Akalın: Şükran Ovalı yemeğe davet etti
Ceyda Ateş: Dünyanın en güzel kokusu kızımın

Ceyda Ateş: Dünyanın en güzel kokusu kızımın
O Ses Türkiye Rap jürileri anlaşamıyorlar mı?

O Ses Türkiye Rap jürileri anlaşamıyorlar mı?

EN ÇOK OKUNAN HABERLER