VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Haftalık il bazlı 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Heyelan sonrası Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 161 çocuk öldü
55 binden fazla mayın ve patlamamış mühimmatı imha etti
Bakan Nebati'den kur ve enflasyon mesajı
Adalet Bakanı Bozdağ: Bizim bağlılığımız, sadakatimiz anayasamıza, kanunlarımıza ve hukukumuzadır
Mart ayı ihracat rakamları açıklandı
"Yeni bir yaptırım turu gerekiyor"
Putin'i kızdıracak hamle!
Kovidi atlattılar
Merak uyandıran bir hikaye
4 kişilik doğum günü kutlaması
2.kez anne oluyor
Gurbetçi hikayesine danışman arıyor
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: Biz gençlerle birlikte her girdiğimiz seçimden za...
Can Dündar'ın ‘alçak' Hablemitoğlu planı!
Emeklilik maaşını artırmanın altın kuralları
Putin'in gaz hamlesi karşılık buldu
"Başkan Erdoğan gibi çok az insan var"
İstanbul için saat verildi
Taksici UBER'i kendine benzetti
Türkiye'de 790 bin tonluk toryum rezervi
O bir kanser savaşçısı
Ramazan sofraları için beslenme önerileri
04 Nisan 2022 Pazartesi 13:18:00 - Güncelleme:04 Nisan 2022 Pazartesi 13:18:00

Ticaret Bakanı Muş: Tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaştık

Kaynak: AA

ABONE OL

Ticaret Bakanı Muş: "Martta ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı."

Ticaret Bakanı Muş, "Martta ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı." dedi.

Bakan Muş, "Ocak ve şubatta da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Mart ayıyla birlikte bu yıl 3'te 3 yapmış olduk." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Muş, "235,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yıl sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.

Muş, KDV indirimleriyle ilgili, "Sektör sektör inceliyoruz. Kanunlara aykırı etiket oyunlarıyla spekülatif hareket yapanlara, kanun çerçevesinde bedeli ağır ödetilecektir." dedi.

Etiketler : Ticaret Bakanı Muş KDV indirimleri TİCARET
Panik oldular

Panik oldular
Bahar etkinlikleri

Bahar etkinlikleri
Aileye girdi

Aileye girdi
Kozmetik Gülben!

Kozmetik Gülben!
Diziye adapte oldum

Diziye adapte oldum
Boğaz aşkına

Boğaz aşkına
Hem gelin hem damat

Hem gelin hem damat
Yaza hazır

Yaza hazır
Fotoşop kurbanı

Fotoşop kurbanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER