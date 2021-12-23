Ticaret Bakanı Muş sert çıktı: Fırsatçılara göz açtırmayacağız
Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız."
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, fırsatçılara göz açtırmayacaklarını belirterek vatandaşın hakkını hukukunu kimseye yedirtmeyeceklerini ifade etti.
Bakan Mehmet Muş; sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada;
Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız.
İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz.
Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz! ifadelerini kullandı.