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31 Mayıs 2022 Salı 13:05:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 13:05:00

Ticaret Bakanı Muş: İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu

Kaynak: AA

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Bakan Muş, ocak-mart dönemindeki net ihracatın büyümeye katkısının 3,46 puan olduğunu belirterek, "Bu güçlü büyümenin yaklaşık yarısı net ihracattan geldi. İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından açıklanan bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

    Türkiye'nin ihracatla büyümeye devam ettiğini vurgulayan Muş, şunları kaydetti:

    "Türkiye ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 3,46 yüzde puan oldu. Bu güçlü büyümenin yaklaşık yarısı (yüzde 47'si) net ihracattan geldi. İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu."

    Etiketler : Ticaret Bakanı Mehmet Muş TÜİK Türkiye ekonomisi 2022
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