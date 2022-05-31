Ticaret Bakanı Muş: İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu

Ticaret Bakanı Muş: İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, TÜİK tarafından açıklanan bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye'nin ihracatla büyümeye devam ettiğini vurgulayan Muş, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,3 oranında büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 3,46 yüzde puan oldu. Bu güçlü büyümenin yaklaşık yarısı (yüzde 47'si) net ihracattan geldi. İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu."