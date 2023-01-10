"Esnaf ve sanatkarlarımıza gerekli desteği sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında yaptığı konuşmada, teknolojiyle birlikte alışveriş alışkanlıklarında meydana gelen değişikliklerin, ticari hayatın koşullarını da değiştirdiğini söyledi.

Esnaf ve sanatkarın değişen ticari koşullara uyum sağlaması ve rekabet güçlerinin korunmasının en önemli amaçlar arasında olduğunu aktaran Muş, "Bakanlık olarak esnafımızın ülkemiz ve ekonomimiz için öneminin farkında olarak çalışmalarımıza odaklanıyor, bu kararlılıkla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımız hangi alanda desteğe ihtiyaç duyuyorsa o alanda gerekli desteği sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Muş, küresel ekonominin zorlu sınavlar verdiği bir sürecin yaşandığını bildirirken, "Bu süreçten en fazla etkilenen kesimlerin başında küçük ölçekli işletmeler geliyor. Biz, yaptığımız çalışmalar ve sağladığımız destekle esnaf ve sanatkar ile küçük işletmelerimizi bu zorluklar karşısında asla yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Salgın sürecinde esnaf ve sanatkarların iktisadi faaliyetleri ve nakit akışlarının korunmasına yönelik pek çok iyileştirme ve destek hayata geçirildiğini anımsatan Muş, bu süreçte esnafa yönelik gelir kaybı ve kira desteği uygulamalarını hayata geçirdiklerini anlattı. Muş, esnaf ve sanatkarı salgının ekonomik etkilerinden korumak için kredi ve kefalet kooperatiflerine ortak olan ticaret erbabının kooperatiflere yönelik borçlarına yapılandırma imkanı getirildiğini belirterek, esnafın Halkbank'a olan kredi taksitlerinin de ertelendiğini söyledi.

Muş, 2022'de esnaf ve sanatkara 90 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi sağlandığını bildirerek, "Ticaret Bakanlığı olarak esnaf ve sanatkar ile kooperatiflerin karşısına çıkan sorunların çözümünde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halinde çaba sarf ediyor ve istişare mekanizmalarını canlı tutmaya gayret ediyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızı daha iyiye taşımak adına ne gerekiyorsa birlikte yapmaya var gücümüzle devam edeceğiz." dedi.

"ENFLASYONLA MÜCADELENİZİ DESTEKLİYORUZ"



TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül de konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdikleri her buluşmadan müjdelerle döndüklerini belirterek, "Esnaf ve sanatkara sağladığınız düşük faizli kredi için minnettarız. Sizin esnafa yönelik iradeniz başta olmak üzere Halkbankamızın katkısı çok büyük." dedi.

Esnafın icraya ve takibe düşmemesi için çalıştıklarını bildiren Akgül, "Esnafın ödemediği taksitini biz öderiz. Yemedik, içmedik, tasarruf ederek bir fon oluşturduk. Sadece esnaf ve sanatkar icralık olmasın diye, evi, barkı ve eşyası icraya verilmesin diye o para kullanılır. Başka hiçbir amaç için kullanılamaz. Bize özgü kefalet modeli." diye konuştu.

Esnafa son 4-5 yıldır 300 milyar lira finansman kullandırdıklarını aktaran Akgül, Halkbank'a tek kuruş borçları olmadığını söyledi.

Akgül, TESKOMB olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyona, fırsatçılara karşı verdiği kavgayı da canla başla desteklediklerini belirtirken, "Tarım Kredi Kooperatifleri ile 6 ilde başlatılan KoopBakkal Projesi bugün 250 sayısını buldu. Şubat sonunda 1000'e ulaşmış olacak. Bakkallarımız kendi faaliyetlerinin yanında, 150 temel ürünü de raflarında indirimli ve uygun fiyatlara satacaklar. Pahalılık ve enflasyonla mücadelemizde gece gündüz çalışarak yanınızda olacağız. O bakkalları krediyle ayakta tutup destek vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman esnaf ve sanatkarın yanında yer alarak sorunlarının çözümü için gereken talimatları verdiğini anlattı.

Konuşmaların ardından günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi gerçekleşti.

Bu sırada kürsüye çıkan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da Halkbank olarak iki müjdeleri daha olduğunu belirterek, "Birisi, kooperatiflerimizden kesilen bloke hesaplarının nemalarını yükseltiyoruz. Aynı zamanda kooperatiflerimizin mevduat hesaplarının da nemalarını yarından itibaren yükseltiyoruz. Hayırlı olsun." dedi.