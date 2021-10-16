Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek" dedi.

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti;

Türkiye, 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. 1990'da bir ayda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık. Daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek.