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16 Ekim 2021 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:16 Ekim 2021 Cumartesi 13:30:00

Ticaret Bakanı Muş: Bir günde 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık

Kaynak: TRT Haber

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye, 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. 1990'da bir ayda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu.l Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek" dedi.

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti;

Türkiye, 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. 1990'da bir ayda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık. Daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek.

Etiketler : ticaret bakanı mehmet muş ihracat ekonomi haberleri
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