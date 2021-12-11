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11 Aralık 2021 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:11 Aralık 2021 Cumartesi 15:18:00

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Muratbey Gümrük Müdürlüğümüzde yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladık

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Muratbey Gümrük Müdürlüğünde yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Muratbey Gümrük Müdürlüğünde yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladıklarını belirterek, "Bu, sadece bir gümrük müdürlüğünde bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam. İhracatta hedefleri birer birer aşacak, başarıları sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ticaret bakanı mehmet muş ihracat beyannamesi ekonomi
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