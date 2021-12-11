Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Muratbey Gümrük Müdürlüğümüzde yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladık
Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Muratbey Gümrük Müdürlüğünde yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladıklarını bildirdi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Muratbey Gümrük Müdürlüğünde yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladıklarını belirterek, "Bu, sadece bir gümrük müdürlüğünde bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam. İhracatta hedefleri birer birer aşacak, başarıları sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Bu sabah, Muratbey Gümrük Müdürlüğümüzde yılın 1.000.000'uncu ihracat beyannamesini onayladık.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) December 11, 2021
Bu, sadece bir gümrük müdürlüğünde bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam.
İhracatta hedefleri birer birer aşacak, başarıları sürdüreceğiz.
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