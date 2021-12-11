"1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladık"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Muratbey Gümrük Müdürlüğünde yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladıklarını belirterek, "Bu, sadece bir gümrük müdürlüğünde bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam. İhracatta hedefleri birer birer aşacak, başarıları sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu sabah, Muratbey Gümrük Müdürlüğümüzde yılın 1.000.000'uncu ihracat beyannamesini onayladık.



Bu, sadece bir gümrük müdürlüğünde bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam.



İhracatta hedefleri birer birer aşacak, başarıları sürdüreceğiz. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) December 11, 2021