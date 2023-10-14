Bakan Bolat: Bütün şirketleri indirim yapmaya davet ediyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bütün şirketleri, perakende olsun, diğer alanlarda olsun, hizmet sektörlerinde olsun, Cumhuriyet'imizin 100. yılında normalleşmeye, fiyatlardaki köpüğü ortadan kaldırmaya ve halkımızın daha fazla alışveriş yapabilmelerini sağlamak için indirim yapmaya bir kez daha davet ediyoruz." dedi.

Konyalı Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (KONSİAD) düzenlediği istişare toplantısında konuşan Bakan Bolat, otomotiv sektöründe 2-2,5 yıldır devam eden sıkıntıların hükümetçe aldıkları tedbirlerle ortadan kaldırıldığını söyledi.

Bolat, "Dikkat edin, son 1-2 ayda stokta 600 bin araç piyasaya girdi. Birinci elde de ikinci elde de yüzde 15-20'ye varan indirimler, kampanyalar görüyoruz. Piyasa normalleşti, köpük ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

Emlakta da aynı şeyin görüldüğünü dile getiren Bolat, şöyle devam etti:

"Marketlere çağrı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısından sonra bütün sektörlere çağrı yaptı ve zincir marketler, yerel marketler, perakendeciler federasyonu, perakendeciler derneği büyük indirim kampanyaları duyurmaya başladılar. Bunu diğer sektörlerden beklediğimizi ifade etmiştik. Tedarikçiler ve üreticilerden aynı şeyi bekliyoruz.

Perakende zincirinin son halkası, onun altında tedarik zincirindeki halkalar da benzeri bir eğilime girmeli. Çünkü sürekli zam yaparak, aslında satıcılar, firmalar, kendi müşterilerini, kendi pazarlarını yok ediyorlar. Geçici olarak daha çok para kazanıldığı zannediliyor ama aslında satın alma gücü yok ediliyor, yavaş yavaş pazar ve müşteri sayısı azaltılıyor."

"HİZMETLER SEKTÖRÜNDE CİDDİ BİR KÖPÜK VAR"

"Şimdi dalga dalga beyaz eşya, tekstil, konfeksiyon, mobilya sektörleri de 'Bu kampanyaya katılıyoruz.' diye anons ediyorlar." ifadesini kullanan Bolat, "Bu indirim kampanyalarını takip ediyoruz. O kuruluş ve STK'lerden listeler istiyoruz. İndirim yapan, kampanya öncesi ve sonrasını bildiren kuruluşları Ticaret Bakanlığının web sitesinde yayımlayacağız. O yüzden bütün şirketleri, perakende olsun, diğer alanlarda olsun, hizmet sektörlerinde olsun, Cumhuriyet'imizin 100. yılında normalleşmeye, fiyatlardaki köpüğü ortadan kaldırmaya ve halkımızın daha fazla alışveriş yapabilmelerini sağlamak için indirim yapmaya bir kez daha davet ediyoruz." diye konuştu.

Hizmetler sektöründe ciddi bir köpük olduğuna işaret eden Bolat, "Lokantalar, oteller ve diğer hizmet kuruluşlarının enflasyonu normal TÜFE'nin en az 20 puan üzerinde. Hizmet sektöründeki kuruluşlar da bu çağrımıza kulak versinler. Bu noktada onlardan aynı şeyi bekliyoruz." dedi.

Bolat, "Hükümet olarak, devlet olarak görevimizi yapıyoruz ve yapacağız. Kararlıyız, irademiz tam. Her türlü kararı alacak iradeye sahibiz. Bunu da aldığımız kararlarla gösterdik. Üretimi seviyoruz, yatırımı seviyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar ve ekonomik gelişmenin olamayacağını dile getiren Bolat, bir ailenin içinde huzursuzluk varsa ileriye gidemeyeceğini ve dağılacağını, siyasi istikrarın bunun için çok önemli olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE GÜNLÜK 1 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPIYOR"



AK Parti'den önceki 79 yılda ortalama büyüme oranının yüzde 4,8 olduğunu belirten Bolat, "Eğer AK Parti ortalamasıyla Türkiye büyümüş olsaydı Cumhuriyet tarihi boyunca, milli gelirimiz bu yıl 1 trilyon dolar değil 2 trilyon dolar olacaktı, bu kadar önemli." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, şöyle devam etti:

"Pandemide bütün dünya sağlık kriziyle boğuşurken, ekonomide büyük sancılar yaşarken, biz 2020 pandemi krizinde bile yüzde 1,8 büyüdük. Ertesi yıl 11,4 büyüdük. Geçen yıl yüzde 5,5 büyüdük. Bu sene de ilk 6 ayda 3,8 büyüdük. IMF ve Dünya Bankası geçen günlerde raporlarını değiştirdiler. Türkiye'nin büyüme tahminlerini 4,2'ye çıkardılar. İnşallah büyümeye devam edeceğiz. İstihdam alanı aktarmaya devam edeceğiz. 20 yılda 19 milyondan 31,5 milyona çıktı Türkiye'deki istihdam sayısı. 12,5 milyon insan iş buldu. Başarısız, kötü bir performans olsaydı istihdam sayısı bu kadar artar mıydı? Pandemi başladığından bu yana Türkiye'de iş bulma sayısı Türkiye'de 4 milyon kişi arttı. Daha yeni istihdam rakamları açıklandı. Temmuz ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 9,2'ye düştü."

Türkiye'nin günlük 1 milyar dolar ihracat yaptığını anlatan Bolat, şunları kaydetti:

"Dün 1 milyar 369 milyon dolar günlük ihracatımız oldu. Ortalaması 1 milyar dolar civarında günlük olarak. Önceden 4 tane ihracatımız vardı, 1980'de kuru üzüm, kuru incir, tütün, fındık gibi geleneksel tarım ihraç ürünlerimizdi ama şimdi 115 bin ihracatçımız 220 ülkeye tam 12 bin kalem ürün ihraç ediyor ve bu ihracatımızın yüzde 93'ü sanayi ürünleri. Artık komşu ülkeler, bölge ülkeler değil, ABD'sinden AB'sine gelişmiş zengin ülke pazarlarına kaliteli Türk ürünleri ihraç ediliyor. Makine, seramik, araç, otomotiv, tekstil, konfeksiyon, tarımsal gıda ürünleri, savunma sanayisi ürünleri, SİHA'lar, savaş gemileri, elektrikli araç yakında başlayacak. Bu kaliteli ürünleri dünyaya ihraç ediyoruz. Daha yapılacak çok iş var. Alınacak çok mesafe var. Sevindirici olan şu, ihracatımız 2002'den bu yana 7,5 kat artışla 254 milyar dolara ulaştı."

Bolat, bu senenin çok zorlu olduğuna işaret ederek, "Dünya üretimi Batılı ülkelerde genel anlamda küresel durgunluk ve talep yetersizliğinden dolayı çok düştü. Avrupa ekonomisi durgun. ABD ekonomisi bir tık üzerinde ama büyüme süreci çok yavaşladı. Çin bütün gücüyle fiyatları kırarak dünya pazarlarına ihracat yapmaya çalışıyor." diye konuştu.

"KONYA'NIN İHRACAT VE BÜYÜME HIZI 25 KAT ARTTI"

Bakan Ömer Bolat, KONSİAD'ın bugün 2 bin 500 üyesiyle güçlü bir teşkilat olduğunu, iş adamları, yöneticiler ve sanayicilerin buluştuğu büyük bir merkez haline geldiğini söyledi.

Konya'nın AK Parti döneminde 21 yıldan bu yana Türkiye ortalamasının üzerinde bir gelişme kaydettiğini dile getiren Bolat, "OSB'leriyle, ihracat gücüyle Konya'nın büyümesi hızlı şekilde devam ediyor. Ticaret Bakanlığı olarak dış ticareti de yönetiyoruz. Bu noktada Konya'nın ihracat ve büyüme hızı 25 kat arttı. 2002 yılında 130 milyon dolar ihracatı olan Konya, 2022'de 3,9 milyar dolar ihracat yapmış. Yaklaşık 4 milyar dolar. Bu sene de iyi gidiyor. İnşallah 5 milyar dolar ihracatla yılı kapatacak diye ümit ediyoruz." dedi.

Bolat, 4,5 aydır görevde olduğunu, yaklaşık 620 heyetle görüştüğünü belirterek, "Hepsi meslek kuruluşları, odalar, STK'ler, sektörel kuruluşlar, herkes elinde dosyasıyla geliyor. Varsa şikayetleri, sitemleri, eleştirileri, sıkıntıları, ortaya koyuyorlar. Biz de kendi yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı ortaya koyuyoruz. Kararları bu istişarelerden sonra alıyoruz." diye konuştu.