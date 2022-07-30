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30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:30:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2022 Cumartesi 14:30:00

THY'den rekor büyüme! Dünyada 4. sıraya yükseldi!

Kaynak: DHA

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Türk Hava Yolları'nın (THY) kargo markası Turkish Cargo, haziran ayında gösterdiği performansla dünyanın en iyi 20 hava kargo şirketi arasında 4'üncü sıraya yükseldi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) kargo markası Turkish Cargo, haziran ayında gösterdiği performansla dünyanın en iyi 20 hava kargo şirketi arasında 4'üncü sırada yer aldı.

DHA'dan aktarılan bilgilere göre, Uluslararası Hava Kargo Bilgi Sağlayıcısı World Air Cargo Data'nın (WACD) yayınladığı haziran ayı verilerine göre; yüzde 6.9 oranında daralma gösteren hava kargo pazarında Turkish Cargo'nun pazar payı yüzde 4.8 olarak gerçekleşti. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada Turkish Cargo'nun bu başarılı performansı ile WACD listesinde 4. sıraya yükseldiği belirtildi.

"2025 YILINDA, EN İYİ 3 HAVA KARGO MARKASINDAN BİRİ OLMA HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Açıklamada THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın görüşlerine yer verildi. Sonuçları değerlendiren Bolat, "Turkish Cargo'nun sergilediği bu başarı ülkemizi hava kargo sektöründe dünyanın merkezi konumuna taşımak için ne kadar kararlı olduğumuzu gösteriyor. Bununla birlikte, jeopolitik konumumuz ve altyapı imkânlarımız da hava kargo sektöründe ülkemizi daha önemli bir oyuncu konumuna taşıyacak. Böylece 2025 yılında, en iyi 3 hava kargo markasından biri olma hedefimizi planladığımız şekilde gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Asya, Avrupa ve Ortadoğu Pazarında ilk sıralarda, Doğu Avrupa pazarında, Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu'nun en büyük markalarını geride bırakarak birinci sıraya yükselen Turkish Cargo'nın aynı zamanda dünyada her 5 hava kargodan birini taşıdığı aktarıldı. Turkish Cargo'nun geçen yılın aynı dönemine göre satış tonaj bazında yüzde 18 büyüme gerçekleştirdiği, Birleşik Arap Emirlikleri pazarında 2'nci, Hindistan'da ise 3'üncü sırada yer aldığına dikkat çekildi.

PAZAR PAYI, UÇUŞ AĞI VE TAŞINAN TONAJDA REKOR BÜYÜME

2010 yılı sonrası hızlı bir büyüme çağına girdiği kaydedilen Turkish Cargo'nun küresel hava kargo sektörünün zor bir süreçten geçtiği pandemi döneminde de pozitif ayrışarak yükselişini sürdürdüğüne vurgu yapıldı. Hava kargo markasının 2010 yılında IATA verilerine göre; dünyada 33. sırada yer alırken 2017 yılında WorldACD verilerine göre yüzde 3,2 pazar payı ile 10. sırada, 2022 yılının haziran ayı datalarına göre ise 4,8 pazar payı ile 4. sırada yer aldığı aktarıldı.

TURKİSH CARGO'NUN GÜNCEL DİREKT KARGO NOKTA SAYISI 100'E ULAŞTI

Kargo uçuş ağında dünyada en fazla uluslararası noktaya uçan Turkish Cargo'nun güncel direkt kargo nokta sayısının yüzde 36,98 artışla 100'e ulaştığı belirtilen açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Milli taşıyıcı, 2025 yılına kadar bu alanda daha da gelişmeyi ve 120 direkt kargo destinasyonuna hizmet vermeyi planlıyor. Taşıdığı kargo miktarı da uçuş ağı ve filosuyla benzer şekilde artan Turkish Cargo'nun, 2021 yılındaki tonaj hacmi 2017 yılına oranla yüzde 59,43 artarak 1,8 milyon ton olarak gerçekleşti. Global taşıyıcı marka, 2025 yılında küresel ölçekte 3,5 Milyar ABD Doları gelir ve 2 Milyar ABD Doları değerinde lojistik ekosisteme ulaşarak hizmet kalitesi bakımından ilk 3 ve en iyi 3 hava kargo taşıyıcısından biri olmayı hedefliyor. Dünyanın en hızlı gelişen hava kargo markalarından biri olan Turkish Cargo, geniş hizmet yelpazesini ve operasyonel kabiliyetlerini Türkiye'nin eşsiz coğrafi avantajlarıyla birleştirerek başarı çıtasını her geçen gün yükseltmeye devam ediyor."

Etiketler : thy büyüme turkish cargo
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