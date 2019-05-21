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21 Mayıs 2019 15:35 | Salı

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Bu yıl istihdamın rekor kıracak, 10 bini bulacak şekilde bir istihdamdan söz ediyoruz

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ilave istihdamlarla birlikte bu yıl istihdamın rekor kıracağını belirterek, "Yeni havalimanını rekorlarla açtık ve yeni bir rekor da çalışan sayımızda olacak. Bu yıl 10 bini bulacak şekilde bir istihdamdan söz ediyoruz." dedi.

Aycı, 2019 yılında 8 bin 430 kişiyi istihdam edilmesinin planlandığını ancak artan ihtiyaç ile birlikte bu sayının ilave istihdamla 10 bin olacağını açıkladı.  İlker Aycı, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul Havalimanı'na taşınmanın ardından bugüne kadar geçen sürede gerçekleşen operasyonları değerlendiren Aycı,  geleceğe dönük hedefler hakkında da bilgiler verdi. Atatürk Havalimanı'nda çok başarılı günleri geride bıraktıklarını belirten İlker Aycı, şimdi ise aynı başarıları İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirmek için seferber olduklarını kaydetti. 

BU YIL REKOR İSTİHDAM OLACAK

Aycı, "Yaklaşık 66 bine yakın çalışanımız var. Sene başında yaklaşık 8 bin 430 istihdam üzerine plan yapmıştık. Ancak yeni havalimanına taşındıktan sonra bazı hizmetlerde kısa kaldığımızı görerek; buralarda kas gücümüzü artırmak, daha süratli reaksiyon vermek ve havalimanına daha iyi hizmet vermek, kalitemizi artırmak üzere ilave çalışanlara ihtiyacımız olduğunu değerlendirdik. Bu anlamda 8 bin 430 istihdam içerisinde yaklaşık 4 bin 600 istihdamı ilk 5 ayda gerçekleştirdik. Özellikle yaz aylarının yoğunluğunu da hesaba katarsak, filomuza katılmak üzere bekleyen uçaklarımızın da gelmesiyle beraber, ihtiyacımız oldukça artacak. İlave istihdamlarla birlikte bu yıl istihdam sayımız bir rekor olacak. Yeni havalimanını rekorlarla açtık ve yeni bir rekor da çalışan sayımızda olacak. Bu yıl 10 bini bulacak şekilde bir istihdamdan söz ediyoruz. Türk Hava Yolları'nın bu büyüme ve gelişme trendinin bu muhteşem havalimanı ile taçlandırılmasıyla birlikte bu ihtiyacın giderilmesi mümkün olacak" dedi. 

"HEDEFLERİN ÖNÜNDE GİDİYORUZ

İlker Aycı, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Taşınmanın ardından THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki hedeflerinin şu an itibariyle hangi durumda olduğuna ilişkin sorusuna yönelik Aycı, şunları söyledi:

"Hedeflerin önünde gidiyoruz. Bu anlamda genel müdürümüzden başlayarak, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulumuza, tüm iş ortaklarımıza pilotlarımıza, kabin memurlarımıza ve yer hizmetleri personeline, teknisyenlerimize ve tüm personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hedefimizin bir tık daha önünde gidiyoruz. Ama bu bize yetmez. Yolcularımıza daha iyisini sağlamak zorundayız. Özellikle yazın 'pik' aylarda ve bayramda büyük bir konfor ve güvenli gidiş gelişlerini sağlayacak operasyon verimliliği görmek istiyorum. Bu nedenle bu bayramda büyük bir imtihandan daha geçeceğiz." 

BAYRAMI TATİLİNDE CİDDİ BİR YOĞUNLUK YAŞANACAK

9 günlük ramazan bayramı tatiline ilişkin doluluk oranlarıyla ilgili bilgi veren İlker Aycı, "Doluluk oranlarımız yüzde 72-73'ler civarında. Bayramda bu yüzde 80'lere gelecek. Bu anlamda bayramda ciddi bir yoğunluğu yaşayacağız. Günlük gidiş dönüş olarak bakarsak 1.000'leri geçecek uçuş sayımız ve 1010, 1011'i yakalayacağız. Bu anlamıyla çok ciddi bir kapasite ile uçacağız. İnanıyorum ki yolcularımızı büyük bir huzurla, iyiliklerle, süratle, zamanında ve konforla  gidecekleri yere ulaştıracağız" ifadelerini kullandı. 

23 HAZİRAN SEÇİMLERİ NEDENİYLE BİLET VE REZERVASYON DEĞİŞİKLİKLERİ 

Öte yandan İlker Aycı, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik bilet ve rezervasyon değişikliklerinin 31 Mayıs'a kadar ücretsiz bir şekilde devam edeceğini aktardı. Aycı, "23 Haziran'da yapılacak seçim nedeniyle  bilet ve rezervasyon değişikliklerini ücretsiz yapmak üzere tüm ofislerimizde ve diğer dağıtım kanallarımızda sağlanabilmesi amacını güdüyoruz. 31 Mayıs'a kadar ücretsiz bir biçimde seyahatlerini, biletlerini belge sunmaksızın değiştirebilecekler. Bu anlamda yolcularımıza en esnek bilet değişimini bu seçimlere dönük getirdik" diye konuştu. 

DHA

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