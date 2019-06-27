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27 Haziran 2019 06:46 | Perşembe

THY, şehidimiz Eren'in anısına 'ilk rüya' uçağına 'Maçka' ismini koydu

Türk Hava Yolları (THY), şehit Eren Bülbül'ün anısına dün filosuna dahil olan 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ına "Maçka" ismini verdi. THY, "Yeni uçağımıza kahraman Eren'iminizin memkeleti "Maçka" adını verdik.İlk uçuşumuz da Trabzon'a. Ailesiyle birlikte hep beraber Eren'i ziyaret edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan Eren Bülbül´ün şahadetlerinin üzerinden 2 yıl geçti.

Türk Hava Yolları'nın Boeing'ten teslim aldığı rüya uçak olarak tanımlanan "Boeing 787-9 Dreamliner"ın ilki dün filoya katılırken, şirket sosyal medyada da uçağın ismini belirlemek için anket düzenledi. Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma isimlerini anketle sosyal medya hesabından soran THY'ye sosyal medyadan uçağın isminin şehit Eren Bülbül olması adına 150 binden fazla paylaşımda bulunuldu.THY,  şehit Eren Bülbül'ün anısına dün filosuna dahil olan 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ına "Maçka" ismini verdi. 

İLK SEFERİ DE TRABZON'A YAPACAK

Konuyla ilgili Türk Hava Yolları(THY), "Filomuzun ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ının adına karar vermek için yaptığımız ankete katılan ve adı Eren olsun diyerek destek veren tüm misafirlerimize teşekkür ederiz.Yeni uçağımıza kahraman Eren'iminizin memkeleti "Maçka" adını verdik.İlk uçuşumuz da Trabzon'a. Ailesiyle birlikte hep beraber Eren'i ziyaret edeceğiz. Biz bayrağımızı gururla taşıyor, bu vatan için uçuyoruz.İyi ki varsınız" açıklamasında bulundu.

eren bülbül

EREN'İN ADI GÖKYÜZÜNDE OLACAK

100 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde, gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı olan Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA´sı Bayraktar TB2'lerden eğitim için kullanılan bir TB2'ye Eren ismi verildi. Konuyla ilgili  twitter hesabından Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "PKK tarafından kalleşce şehit edilen yüksek dağların Kartalı Eren.. Aziz ismini SİHA'mız semalarımızda uçuracak artık.Ruhun şad olsun.Semalarımızda Hür ve Özgür" açıklamasını yaptı. Baykar ise twitter hesabından, "Eğitimde kullandığımız Bayraktar TB2 SİHA'lardan birine şehidimiz Eren'in adını veriyoruz. Aziz şehidimizin hatırası selamarımızda yaşayacak" açıklamasını 'iyi ki varsın Eren', 'Adı Eren olsun' etiketi ile yaptı.

DHA

 

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