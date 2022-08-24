THY, Sakarya Bisiklet Festivali'nin ana ulaşım sponsoru oldu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, THY'nin, Sakarya'da yapılacak tüm bisiklet organizasyonlar ve uluslararası yarışlara 3 yıl boyunca destek olacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla uluslararası hüviyeti kazanan ve 28 Ağustos'ta son etabı yapılacak "Tour Of Sakarya" ile festivalin sona ereceği aktarılan açıklamada, "Bisiklet Şehri Sakarya unvanının alınmasıyla bu alana özel bir önem veren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en değerli dünya markası THY sponsorluğuyla da organizasyonların büyüklüğünü gözler önüne serdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 3 yıl boyunca Sakarya Bisiklet Festivali'nin ana ulaşım sponsorunun THY'nin olacağı organizasyonların, hem şehrin tanıtımı hem de Sakarya'nın bisiklet sporundaki iddiasını güçlendireceği kaydedildi.