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24 Ağustos 2022 Çarşamba 17:13:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2022 Çarşamba 17:13:00

THY, Sakarya Bisiklet Festivali'nin ana ulaşım sponsoru oldu

Kaynak: AA

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Türkiye Hava Yolları (THY), Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Sakarya Bisiklet Festivali"nin ana ulaşım sponsorluğunu üstlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, THY'nin, Sakarya'da yapılacak tüm bisiklet organizasyonlar ve uluslararası yarışlara 3 yıl boyunca destek olacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla uluslararası hüviyeti kazanan ve 28 Ağustos'ta son etabı yapılacak "Tour Of Sakarya" ile festivalin sona ereceği aktarılan açıklamada, "Bisiklet Şehri Sakarya unvanının alınmasıyla bu alana özel bir önem veren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en değerli dünya markası THY sponsorluğuyla da organizasyonların büyüklüğünü gözler önüne serdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 3 yıl boyunca Sakarya Bisiklet Festivali'nin ana ulaşım sponsorunun THY'nin olacağı organizasyonların, hem şehrin tanıtımı hem de Sakarya'nın bisiklet sporundaki iddiasını güçlendireceği kaydedildi.

Etiketler : sakarya bisiklet festivali sakarya büyükşehir belediyesi türkiye hava yolları
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