  • BIST
    1083.83
  • Dolar
    7,3714
  • Euro
    8,7272
  • Altın
    460,9040
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı
Suudi Veliaht Prens'in iç savaş müdahalesi iddiasına ABD'den dava
Sevilla adını finale yazdırdı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bodrum'da denetim
Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama
Ünlü Japon tenisçinin koronavirüs testi pozitif
Tayland'da hükümet karşıtlarından protesto
Bakan Koca maske takmayanları uyardı: Karşılıklı kural varken ne gerek var
THY eylül ayı uçuş planını açıkladı
Dünyada koronavirüs salgınında son 24 saatte yaşananlar
Netanyahu'dan normalleşme açıklaması: Barış karşılığı toprak ilkesi artık yok
Barcelona'da Messi depremi!
İspanya'da Kovid-19 önlemlerine protesto
Emirgan Korusu'nda korkutan yangın! Kontrol altına alındı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a tepki: Haddini aşan bir açıklama
2 aydır kayıptı! Ağaca asılı halde bulundu
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
Bakan Koca koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
Beşiktaş Mensah ile anlaştı! Yeni transfer İstanbul'a geliyor
Filistin Müftüsünden Mescid-i Aksa fetvası: "Ziyaret etmek haramdır"
Somali'de bombalı saldırı: 1 ölü, 28 yaralı
İsrail'den Gazze'ye yakıt ambargosu!
Şanlıurfa Valisi'nden koronavirüs denetimleri
16 Ağustos 2020 Pazar 23:04:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 23:04:00

THY eylül ayı uçuş planını açıkladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışı uçuşlarını askıya alan Türk Hava Yolları (THY), 11 Haziran'da seferlere yeniden başlamıştı. Eylül ayı uçuş tarifesini açıklayan THY, 19 Temmuz'da tekrar askıya aldığı İran uçuşlarını da 1 Eylül itibariyle yeniden planlamaya dahil ettiğini duyurdu.

THY'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için Esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi Eylül ayı sonuna kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız."

11 Haziran'da yurt dışı uçuşlarını kademeli olarak başlatan THY'nin, 1 Eylül itibarıyla İran'da Tahran, Tebriz, Şiraz ve Meşhed, Artvin Hopa, Kanada Vancouver, Madagaskar, Estonya'da Riga ve Tallin, Gürcistan'da Batum ve Tiflis, Vietnam'da Honai ve Ho Chi Minh City, Suudi Arabistan'da Dammam ve Riyad, Cezayir'de Konstantin ve Vahran, Afganistan'da Mezar-ı Şerif, Rusya'da Krasnador, Soçi ve Kazan, Irak'ta Süleymaniye, Hindistan'da Mumbai ve Delhi, Bahreyn, Ürdün'de Amman, Türkmenistan'da Aşkaabat, Litvanya'da Vilnius ve Moğolistan'da Ulanbatur, Yunanistan Selanik, Fas'ta Marakeş, Umman'da Maskat, Nijerya'da Abuja ve Lagos, Güney Afrika'da Cape Town, Johannesburg ve Durban, Abu Dabi'ye uçuşlarına başlamayı planladığı kaydedildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER