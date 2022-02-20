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20 Şubat 2022 Pazar 23:25:00 - Güncelleme:20 Şubat 2022 Pazar 23:25:00

THY bu yaz rekor sayıda turizm odaklı uçuş düzenleyecek

Kaynak: AA / Akşam

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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre gelecek yaz, Antalya, Dalaman, Bodrum-Milas ve İzmir'den 29 ülkedeki 47 şehre haftalık 388 frekans direkt uçuş düzenlenecek.

Her yıl milyonlarca yabancı turisti Türkiye'nin eşsiz güzelliğe sahip şehirleri ile buluşturan Türk Hava Yolları (THY), 2022'nin yaz sezonunda gerçekleştireceği turizm odaklı uçuşlarıyla ülke turizmine katkı sağlayacak.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre gelecek yaz, Antalya, Dalaman, Bodrum-Milas ve İzmir'den 29 ülkedeki 47 şehre haftalık 388 frekans direkt uçuş düzenlenecek.

Kovid-19 salgınında ülkelerin seyahat kısıtlamalarına rağmen başarılı bir performans sergileyen THY, yaz sezonu için planladığı direkt seferler ile gökyüzündeki yükselişini de hızlandırmayı hedefliyor. Kısa seyahat süresi ve yüksek konfor vadeden direkt uçuşların yabancı turistler için önemli bir tercih sebebi olması bekleniyor.

TALEP SALGIN ÖNCESİNE GÖRE DAHA YÜKSEK

Uçuş planlamalarını, misafirlerinin seyahat taleplerini iyi analiz ederek hazırlayan THY, yabancı turistlerin Türkiye'ye olan ilgisinin günden güne artması ve ülkelerin seyahat kısıtlamalarını esnetmesi ile bu yaz rekor sayıda turizm odaklı uçuş düzenleyecek. Salgın öncesinin en başarılı yılı olarak öne çıkan 2019 yılı yazında 30 noktaya 83 frekans sefer düzenleyen THY, bu yıl aynı dönemde 38 noktaya 140 frekans direkt uçuş planlıyor.

Yurt dışı uçuşlarına 2020 yılı itibarıyla başlayan AnadoluJet, bu yaz da turistik bölgelere uçuşlar icra edecek. AnadoluJet, yurt dışındaki 39 noktadan Akdeniz ve Ege'deki tatil noktalarına haftalık 248 frekans uçuşla turist taşıyacak.

Yaz dönemi için seyahat acentelerinden ve yolculardan gelen yüksek talepte Birleşik Krallık, Almanya, Lübnan, Rusya ve İsrail ön plana çıkıyor. AnadoluJet, Almanya'da 8 noktaya 72 frekans, Birleşik Krallık'ta 2 noktaya 35 frekans, Lübnan'da 1 noktaya 24 frekans haftalık uçuş gerçekleştirecek.

THY ise en fazla direkt turizm uçuşunu 46 frekans ile Birleşik Krallık ve 22 frekans ile Rusya'ya düzenlemeyi planlıyor.

"ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yaz sezonunda turizm odaklı uçuşları arttıracaklarını belirtti.

Türkiye'nin, turizmin merkezi konumlarından biri olduğuna dikkati çeken Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Turistik destinasyonlarımız, eşsiz doğal güzellikleri ve güvenilir turizm standartları ile bölgenin cazibe merkezi konumunda bulunuyor. Dünyanın dört bir yanından aldığımız uçuş talepleri yaz sezonu yaklaştıkça artarak devam ediyor. Bayrak taşıyıcı hava yolu olarak ülkemize seyahat etmek isteyen yabancı turistleri, ülkelerinden direkt uçuşlar ve Türk Hava Yolları konforu ile ülkemizin güneyiyle buluşturma hedefindeyiz. Direkt uçuşlarımız ile bayrağımızı gururla dalgalandırırken ülkemiz ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacağız."

Etiketler : Kovid-19 THY rekor uçuş
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