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22 Ekim 2021 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:22 Ekim 2021 Cuma 11:58:00

The Economist: “ABD'de faiz indirimi 2008 krizini engelleyebilirdi”

Kaynak: Aksam.com.tr

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Kapak konuları ve analizleriyle dikkat çeken İngiliz The Economist dergisi bu hafta da geçen hafta olduğu gibi pandemi dönemi gelişen yeni ekonomi üzerinde durdu. “Anlık Ekonomi” başlığıyla çıkan dergide faiz indiriminin ekonomik ihtiyaçlara hızlı cevap vermede işe yarar bir yöntem olduğunun altı çizilirken somut örnekler de verildi.

Türkiye, Merkez Bankası'nın dünkü faiz indirimini konuşurken dün gece yarısına doğru duyurulan The Economist dergisinin bu haftaki kapak konusu "Dünya ekonomisinde neler olup bittiğini gerçekten anlayan var mı?" sorusunu sordu.

Aksam.com.tr'nin The Economist'ten aktardığı habere göre, birçok ekonomi gözlemcisini bilgisiz kılan pandemi döneminde tüm dünya ekonomisinde bir tepetakla gitme hakim. Fiyatlar neredeyse bütün ülkelerde yükseliyor ve buna bağlı olarak alınan ücretlerle ilgili kara tablolar çiziliyor.

The Economist dergisi konuya çarpıcı bir analiz ile, "şaşkınlık çağı yerini daha büyük bir aydınlanmaya bırakmaya başlıyor" ifadesiyle yaklaşım geliştirdi. Ekonominin bir devrimin eşiğinde olduğunun belirtildiği kapak konusunun baş makalesinde; ABD'de büyük 2008 krizinin faizi düşürerek önlenebileceği savunuldu.

"Federal Rezerv, faiz oranlarını, ekonomistlerin oldukça geç farkına vardığı Aralık 2008'de değil, Amerika'nın resesyona girdiği Aralık 2007'de sıfıra yakın bir seviyeye indirmiş olsaydı, mali kriz çok daha az zararlı olurdu." ifadesinin yer aldığı makalede, Avrupa örneği verildi. "Avrupa Merkez Bankası, 2011'de geçici bir enflasyon patlamasının ortasında, faiz oranlarını yanlış bir şekilde yükselterek avro bölgesini yeniden resesyona soktu." cümlesiyle faizi artırması beklenen İngiltere Merkez Bankası'nın, "benzer bir hataya" karşı dikkati çekildi.

Öte yandan, makalede kripto paralar ve dijitalleşen ekonomi, internet üzerinden yapılan alışverişin artışı, Amazon, Netflix ve diğer sanal alışveriş/tüketim mecraları örnek gösterilerek pandeminin getirdiği yeni alışkanlıkla artan taleplere ekonominin ezberbozan bir cevap üretmesi gerektiğinin altı çizildi.

Bu noktada, dergi "Zamanında veri, politika kesintileri riskini azaltacaktır" cümlesiyle beraber faiz oranlarındaki bir değişikliğin ve indirimin dijital birimler ve girdilerle altüst olan dünya ekonomisine deneysel bir çözüm sunabileceğini belirtti.

Etiketler : Federal Rezerv FAİZ ABD EKOMONİK KRİZ
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