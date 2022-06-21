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Temmuzda kim, ne kadar zam alacak?
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21 Haziran 2022 Salı 01:01:00 - Güncelleme:21 Haziran 2022 Salı 01:01:00

Temmuzda kim, ne kadar zam alacak?

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Milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayında yapılacak zam oranında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayını işaret ederek, enflasyon karşısında çalışanların yüzünü güldürecek bir çalışma yapıldığını duyurmuştu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'de değerlendirdi.

Memur ya da memur emeklilerinin maaşlarının altıncı dönem toplu sözleşmesine göre belirlendiğini söyleyen Zengin, "Burada da 2022 yılının ikinci 6 ay zammı yüzde 7, bir de enflasyon farkı var. Şu anda 5 aylık tüketici fiyat endeksinde oluşan enflasyon rakamı yüzde 35,64 ama hesaplamalarda yaklaşık olarak enflasyon farkını yüzde 28,14. Tabii bunda sapma olabilir. Dolayısıyla yüzde 35,64'lük bir zam haziran ayı hariç olmak üzere cepte. Merkez Bankası'nın da enflasyon tahmini 3,77. Eğer bu tahmin gerçekleşirse yüzde 40'a yakın bir zam olma ihtimali yüksek" dedi.

20 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN MAAŞLARINDA YÜZDE 40'A YAKIN ARTIŞ

Memur göstergelerine göre maaşı belirlenenlerin de olduğunu hatırlatan Zengin, şu bilgileri verdi:

"İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de son 6 aylık TÜFE oranına göre zam alıyorlar. Onlarda da yüzde 35,64'lük bir zam cepte. Merkez Bankası'nın yüzde 3,77 beklentisinin de yansımasyla yine yüzde 40'a yakın olacak. Yaşlılık, engellilik, evde bakım, şehit yakını maaşları da bu oranda zamlanacak. Genel fotoğrafa baktığımızda 20 milyonu aşan bir kesimin maaşlarında yüzde 40'a yakın bir artış gerçekleşecek. TBMM'ye ek bütçe teklifi sunuldu. Orada da ek teklif sunulmasının gerekçeleri, personel zamlarına yapılacak zamlardı.

BEKLENENİN ÜSTÜNDE ZAM OLUR MU?

Tarkan Zengin, "Temmuzda yüzde 40 beklentinin üzerinde zam da masada. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız asgari ücret de işin içinde olmak üzere yapılabilecek ilave zamlar da konuşuyor. Emeklilerde taban maaşı var biliyorsunuz. 2500 TL burada da bir artış öngörülüyor. 3500 veya 4000 TL civarına çıkarılabilir. Bunun dışında da memura ve emekliye verilebilecek ilave zam da konuşuluyor. Ocak ayında işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25,47 zam yapılmıştı. Enflasyon farkından kaynaklanan nedenlerle memur ve emeklilerine yüzde 30,95 zam yapılmıştı. Orada işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 2-3'lük bir beklentileri zaten var" ifadelerine yer verdi.

4 TEMMUZ'DA BELLİ OLACAK

Şu anda zamlara odaklanılmış durumda olduğunu vurgulayan Zengin, "15 Ocak 2023'ten itibaren zamlı maaşlar üzerinden maaşlarda yüzde 21-22 oranında, özellikle ek göstergesi 3000'den 3600'e geçiş yapanlara ilave bir zam verilecek. Şu anda enflasyona göre verilecek artışı konuşuyoruz. 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte 6 aylık enflasyon tamamen belli olacak. Ona göre verilecek zam belli olacak" dedi.

"KAMUDA İŞÇİ STATÜSÜNDE OLANLAR DA ZAM ALACAK"

Kamuda 657'ye tabi ve sözleşmeli personelin olduğunu söyleyen Zengin, şu bilgileri verdi:

"Bu zamlar kamudaki sözleşmelilere de veriliyor. Fakat kamuda bir de işçi statüsünde olanlar var. Onlar da toplu sözleşmelerinin zamanlarına göre verilecek. Bu gerçekleşecek oranlarda olmasa bile onlar da zam alacaklar."

Etiketler : zam memur işçi asgari ücret memur maaşı zam oranları temmuz zam ara zam
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