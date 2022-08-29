Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 93.4 iken, Ağustos ayında 94.3 değerini aldı
29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:13:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:13:00
Temmuz ayı dış ticaret dengesi açıklandı
Son Dakika Haberleri.. Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 93.4 iken, Ağustos ayında 94.3 değerini aldı
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