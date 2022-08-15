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15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:00:00

Temmuz ayı bütçe dengesi açıklandı

Kaynak: İHA

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçe dengesinin Temmuz'da 64 milyar 19 milyon lira açık verdiğini açıkladı.

Merkezi yönetim bütçesi Temmuz ayında 64 milyar 19 milyon lira açık verdi.

IHA'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılı Temmuz ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine göre, 2022 yılı Temmuz ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 260 milyar 998 milyon 792 bin lira, bütçe gelirleri 196 milyar 979 milyon 631 bin lira ve bütçe açığı 64 milyar 19 milyon lira olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 244 milyar 305 milyon 56 bin lira ve faiz dışı açık ise 47 milyar 325 milyon 425 bin lira oldu.

BÜTÇE OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE 29,5 MİLYAR LİRA ARTIDA

2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi merkezi yönetim bütçe gelişmelerine bakıldığında ise, merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 432 milyar 849 milyon 584 bin lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 462 milyar 390 milyon 107 bin lira olurken, bütçe bu dönemde 29 milyar 540 milyon 523 bin lira fazla verdi. Aynı dönemde faiz dışı denge 180 milyar 887 milyon 931 bin lira fazla verdi.

Etiketler : temmuz bütçe bütçe dengesi
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