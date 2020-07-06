06 Temmuz 2020 Pazartesi 07:55:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 07:55:00
Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Kaynak: AA
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredilerin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.