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08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:05:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:05:00

Temiz enerjinin yaygınlaşmasında 'yerel yönetim' vurgusu

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Enerji Kentleri Birliği Başkanı Zolan, "Birçok konuda enerji sektörüne destek veren belediyelerin, mücavirinde yapılan projelerde söz sahibi olmaları gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Enerji Kentleri Birliği Başkanı Osman Zolan, AA muhabirine, enerji üretiminde doğanın korunması için yenilenebilir kaynak kullanımının artması gerektiğini ifade etti.

Birlik olarak dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ederek, uzman bir danışma kuruluyla aktif çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Zolan, "Öğrendiğimiz her bilgiyi belediyelerimize ulaştırmaya, onlara yol gösterici olmaya çalışıyoruz. Her yıl meclisimizi iki kere topluyoruz ve üye belediyelerin başkanlarına güncel gelişmeler hakkında konferanslar veriyoruz. Yenilenebilir enerjinin yanı sıra enerji verimliliği ve çevreyle ilgili konularda da öğrendiklerimizi paylaşarak daha geniş bir vizyon oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Enerji projelerinde ve bunların işletme aşamasında belediyelere büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Zolan, şunları kaydetti:

"Altyapı, üstyapı gibi bir çok konuda sektöre destek veren belediyelerin, mücavirinde yapılan projelerde söz sahibi olabilmeleri, bölgeyi ilgilendiren bazı kararlarda otorite olmaları gerekiyor. Enerji fiyatlarının düşmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin daha ucuz olmasının avantajını bir kez daha gösterdi. Bu süreçte, iklim mücadelesinde doğanın kendini yenilemesinin ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasının bizim elimizde olduğunu gördük. İklim mücadelemize enerji politikalarını gözden geçirerek devam edeceğiz."

"AKKÖY GES İLE YILDA 4 MİLYON KİLOVATSAAT ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETECEĞİZ"

Zolan, belediyelerin yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmaları için bilgilendirme, teşvik ve özel yatırımların desteklenmesi konularında çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bu kapsamda yaptıkları çalışmaları aktaran Zolan, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz örnek projelerle yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapıyoruz. Denizli'de 3 aşamalı olarak planladığımız, Akköy Güneş Enerji Santrali (GES) 1 ve Akköy GES 2'nin ardından Akköy GES 3'ü de tamamladık. Yılda 4 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretmeyi hedeflediğimiz Akköy GES'in yanında 'Büyükşehir Gücünü Güneşten Alıyor' projemizle çatısını güneş panelleriyle kapladığımız kapalı pazar yerimizden 10 sosyal etkinlik merkezimizin elektrik ihtiyacını karşılıyoruz."

Belediyenin Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'ndaki çöplerden ve Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki biyogazdan elektrik enerjisi üretildiğine işaret eden Zolan, "Belediyemize ait 3 bin 470 hektarlık jeotermal sahamızdan da ülke ekonomimize büyük katkı sağlayacak elektrik enerjisi üretilecek. Enerji yatırımlarımızı artırmak için gayret etmeye, ülkemiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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