Merkez Bankası PPK toplantı özeti yayımlandı

TCMB: Yumuşak bir geçiş süreci için sadeleşme politikasının kademeli olmasına karar verilmiştir
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, "Yumuşak bir geçiş süreci için sadeleşme politikasının kademeli olmasına karar verilmiştir" denildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, "Mikro- ve makroihtiyati çerçeve, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirilecektir. Yumuşak bir geçiş süreci için sadeleşme politikasının kademeli olmasına karar verilmiştir. Finansal istikrar perspektifiyle duyarlılık analizleri yapılarak bankacılık sisteminin politika faizlerindeki artışlara karşı güçlü ve dayanıklı olduğu değerlendirilmiş." ifadeleri kullanıldı.
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