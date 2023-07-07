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07 Temmuz 2023 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 11:00:00

TCMB, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi için zaman aralığını genişletti

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti.

TCMB tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik tebliğine göre, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in dördüncü maddesinin birinci fıkrası; "Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir." şeklinde değiştirildi.

Önceki tebliğde tarih aralığı 31 Aralık 2021 ile 31 Mart 2023 arasını kapsıyordu.

Tebliğ bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Etiketler : merkez bankası türk lirası resmi gazete
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