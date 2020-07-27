TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Kaynak: AA
TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 10 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 8 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 10 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 8 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.
İhaleye 39 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 8,59 seviyesinde gerçekleşti.
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