Merkez Bankası'ndan 10 milyar liralık ihale

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi
Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında bugün 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesini düzenledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 18 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.
İhaleye 29 milyar 800 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 11,05, 11,13 ve 11,25 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla 11,63, 11,72 ve 11,85 seviyesinde gerçekleşti.
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