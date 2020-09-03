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TCMB: İktisadi faaliyet, mayıs ayından bu yana güç kazanıyor
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03 Eylül 2020 Perşembe 17:13:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 17:32:00

TCMB: İktisadi faaliyet, mayıs ayından bu yana güç kazanıyor

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini bildirdi. Merkez Bankası'ndan, ''İkinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyet, mayıs ayından bu yana güç kazanmaktadır'' açıklaması yapıldı

Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplantıları çerçevesinde bugün bir videokonferans düzenledi. Açıklamaya göre, toplantıda 200'ün üzerinde katılımcı yer aldı. Sabah'taki habere göre, videokonferansta Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası konulu bir sunum gerçekleştirildi ve aşağıda öne çıkan mesajlar iletildi:

"İKTİSADİ FAALİYET, MAYIS AYINDAN BU YANA GÜÇ KAZANMAKTADIR"

"İkinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyet, Mayıs ayından bu yana güç kazanmaktadır. Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme başlarken, mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.

"DIŞ TALEP KOŞULLARININ SEYRİNE DAİR BELİRSİZLİKLER ÖNEMİNİ KORUMAKTADIR"

Salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırlamakta ve çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlenmektedir. Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı öngörülmektedir.

Salgının ilerleyişine bağlı olarak iç ve dış talep koşullarının seyrine dair belirsizlikler önemini korumaktadır. Bu çerçevede Ağustos ayı PPK Toplantısı'nda politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar verilmiştir.

"FİYAT İSTİKRARI VE FİNANSAL İSTİKRAR AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ELDEKİ BÜTÜN ARAÇLAR KULLANILACAK"

Son dönemde salgına özgü alınan finansal tedbirlerin kademeli olarak normalleşmesi ve likidite tedbirleri ile sağlanan sıkılaşmanın makrofinansal istikrara katkı yapması beklenmektedir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."

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