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29 Ocak 2022 Cumartesi 14:44:00 - Güncelleme:29 Ocak 2022 Cumartesi 14:45:00

TCMB Denetim Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Denetim Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin amacı; "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Denetim Genel Müdürlüğü'nün teşkilatını, görevlerini ve yetkilerini, denetim elemanlarının niteliklerini, çalışma usulünü ve esaslarını düzenlemek" olarak belirlendi.

Yönetmeliğin; TCMB'nin denetim faaliyetini, denetim elemanları ile ilgili hususları ve denetlenenlerin sorumluluklarını kapsadığı bildirildi.

Yönetmelikte, "Teşkilatın Görev ve Yetkileri"; "Genel Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları"; "Denetim Elemanları"; "Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmeleri"; "Denetim Planları", "İç Denetim Faaliyeti"; "Soruşturma Faaliyeti"; "Dış Denetim Faaliyeti"; "İnceleme ve Danışmanlık Faaliyeti"; "Müşterek ve Çeşitli Hükümler" ile "Son Hükümler" gibi başlıklar yer aldı.

Yayımlanan yönetmelik kapsamında 29/8/2009 tarihli ve 27334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB Denetim Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Etiketler : türkiye cumhuriyet merkez bankası denetim yönetmeliği resmi gazete ekonomi
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